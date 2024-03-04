В Польше упало НЛО вблизи с российской границей: появились первые выводы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Неизвестный летательный объект (НЛО) упал вблизи польской деревни Милаково в 100 км от Калининградской области России. На место инцидента приехала полиция, передавшая неизвестный объект военным для исследований. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.
В Польше упало НЛО. Фото из открытых источников
Утром 4 марта неизвестный летательный объект рухнул в Польше. В полицию обратился житель поселка Милаково вблизи чьего дома упал неизвестный объект.
Первой версией считалось, что это может быть военный объект, попавший в воздушное пространство Польши. В результате к месту падения НЛО сначала прибыла полиция, охранявшая территорию до прибытия военных. Они установили, что объект не принадлежит ни одной армии.
Полиция также сообщила, что неизвестным объектом оказался воздушный шар высотой около одного метра. Полиция пытается установить откуда взялся этот летательный объект и кому он принадлежит.
В настоящее время одной из версий, объявленной полицией, неизвестным летательным объектом могло оказаться метеорологическое оборудование.
Дальнейшее расследование по делу с падением НЛО в Польше в 100 км от России будет отвечать польская армия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в отчете Пентагона показали места, где чаще всего замечали НЛО.
Также "Комментарии" писали, что стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летательный объект.
Обсуждения
Новости