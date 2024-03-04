В Польше упало НЛО вблизи с российской границей: появились первые выводы

Неизвестный летательный объект (НЛО) упал вблизи польской деревни Милаково в 100 км от Калининградской области России. На место инцидента приехала полиция, передавшая неизвестный объект военным для исследований. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.



В Польше упало НЛО. Фото из открытых источников

Утром 4 марта неизвестный летательный объект рухнул в Польше. В полицию обратился житель поселка Милаково вблизи чьего дома упал неизвестный объект.

Первой версией считалось, что это может быть военный объект, попавший в воздушное пространство Польши. В результате к месту падения НЛО сначала прибыла полиция, охранявшая территорию до прибытия военных. Они установили, что объект не принадлежит ни одной армии.

"Было установлено, что это не военный объект", — заявили в главном управлении полиции Польши.

Полиция также сообщила, что неизвестным объектом оказался воздушный шар высотой около одного метра. Полиция пытается установить откуда взялся этот летательный объект и кому он принадлежит.

В настоящее время одной из версий, объявленной полицией, неизвестным летательным объектом могло оказаться метеорологическое оборудование.

"Мы уже зафиксировали много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в регионе. В связи с обнаружением данного объекта потребности в эвакуации жителей нет", — сообщили в польской полиции.

Дальнейшее расследование по делу с падением НЛО в Польше в 100 км от России будет отвечать польская армия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в отчете Пентагона показали места, где чаще всего замечали НЛО.

Также "Комментарии" писали, что стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летательный объект.