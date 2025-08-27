В Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова: как он назвал Навроцкого

Рубрики
В Польше разразился политический скандал после того, как украинский журналист Виталий Мазуренко назвал президента страны Кароля Навроцкого "паханом" во время эфира на телеканале Polsat News. Этот термин, в криминальной среде обозначающий лидера преступной группировки, вызвал волну возмущения среди польских политиков.
Мазуренко назвал Навроцкого "паханом". Фото: Albert Zawada, Polsat News / PAP
26 августа во время дискуссии в прямом эфире украинец с польским паспортом Виталий Мазуренко подверг критике поведение президента Кароля Навроцкого.
Ведущая программы сразу отреагировала, назвав высказывание оскорбительным и "перешедшим предел". Она предложила журналисту извиниться, но он отказался указывая, что сравнил поведение конкретного человека, а не институт президента. Однако позже того же дня Мазуренко извинился в Facebook.
Издание Obserwator Międzynarodowy, где Мазуренко занимал должность заместителя главного редактора, заявило о немедленном прекращении сотрудничества с журналистом.
Скандал получил еще большую огласку после комментария руководителя канцелярии президента Збигнева Богуцкого. Он заявил, что Мазуренко должен понести ответственность за "публичное оскорбление президента" и призвал рассмотреть возможность лишения гражданства, полученного путем натурализации, в подобных случаях.
