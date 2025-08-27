logo

BTC/USD

110694

ETH/USD

4585.05

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова: как он назвал Навроцкого
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова: как он назвал Навроцкого

Журналист Виталий Мазуренко назвал президента Польши "паханом" в прямом эфире. Его уволили, а власти хотят лишить гражданства.

27 августа 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Польше разразился политический скандал после того, как украинский журналист Виталий Мазуренко назвал президента страны Кароля Навроцкого "паханом" во время эфира на телеканале Polsat News. Этот термин, в криминальной среде обозначающий лидера преступной группировки, вызвал волну возмущения среди польских политиков.

В Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова: как он назвал Навроцкого

Мазуренко назвал Навроцкого "паханом". Фото: Albert Zawada, Polsat News / PAP

26 августа во время дискуссии в прямом эфире украинец с польским паспортом Виталий Мазуренко подверг критике поведение президента Кароля Навроцкого.

"Риторика и поведение господина Навроцкого не является президентским поведением, а поведением пахана. Так в российских тюрьмах называют криминального авторитета", – сказал Мазуренко.

Ведущая программы сразу отреагировала, назвав высказывание оскорбительным и "перешедшим предел". Она предложила журналисту извиниться, но он отказался указывая, что сравнил поведение конкретного человека, а не институт президента. Однако позже того же дня Мазуренко извинился в Facebook.

"Как гражданин Республики Польша, хочу подчеркнуть, что с полным уважением отношусь к институтам страны во главе с президентом. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли задеть мои слова", — написал журналист.

Издание Obserwator Międzynarodowy, где Мазуренко занимал должность заместителя главного редактора, заявило о немедленном прекращении сотрудничества с журналистом.

"Мы категорически не принимаем подрыв авторитета президента Польши. Это противоречит нашим ценностям, которые основываются на честной журналистике и уважении к институтам государства и его представителей", — говорится в заявлении редакции.

Скандал получил еще большую огласку после комментария руководителя канцелярии президента Збигнева Богуцкого. Он заявил, что Мазуренко должен понести ответственность за "публичное оскорбление президента" и призвал рассмотреть возможность лишения гражданства, полученного путем натурализации, в подобных случаях.

"Этот случай является поводом к серьезной дискуссии о введении положений, которые позволят лишать гражданства по примеру США или Германии", — сказал Богуцкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента Польши Навроцкого обвинили в сходстве с видением Путина в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали, что Польша готова блокировать вступление Украины в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости