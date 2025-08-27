В Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова: как он назвал Навроцкого

В Польше разразился политический скандал после того, как украинский журналист Виталий Мазуренко назвал президента страны Кароля Навроцкого "паханом" во время эфира на телеканале Polsat News. Этот термин, в криминальной среде обозначающий лидера преступной группировки, вызвал волну возмущения среди польских политиков.

Мазуренко назвал Навроцкого "паханом". Фото: Albert Zawada, Polsat News / PAP

26 августа во время дискуссии в прямом эфире украинец с польским паспортом Виталий Мазуренко подверг критике поведение президента Кароля Навроцкого.

"Риторика и поведение господина Навроцкого не является президентским поведением, а поведением пахана. Так в российских тюрьмах называют криминального авторитета", – сказал Мазуренко.

Ведущая программы сразу отреагировала, назвав высказывание оскорбительным и "перешедшим предел". Она предложила журналисту извиниться, но он отказался указывая, что сравнил поведение конкретного человека, а не институт президента. Однако позже того же дня Мазуренко извинился в Facebook.

"Как гражданин Республики Польша, хочу подчеркнуть, что с полным уважением отношусь к институтам страны во главе с президентом. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли задеть мои слова", — написал журналист.

Издание Obserwator Międzynarodowy, где Мазуренко занимал должность заместителя главного редактора, заявило о немедленном прекращении сотрудничества с журналистом.

"Мы категорически не принимаем подрыв авторитета президента Польши. Это противоречит нашим ценностям, которые основываются на честной журналистике и уважении к институтам государства и его представителей", — говорится в заявлении редакции.

Скандал получил еще большую огласку после комментария руководителя канцелярии президента Збигнева Богуцкого. Он заявил, что Мазуренко должен понести ответственность за "публичное оскорбление президента" и призвал рассмотреть возможность лишения гражданства, полученного путем натурализации, в подобных случаях.

"Этот случай является поводом к серьезной дискуссии о введении положений, которые позволят лишать гражданства по примеру США или Германии", — сказал Богуцкий.

