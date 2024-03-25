В Польше возросла поддержка ввода своих войск в Украину

Среди граждан Польши провели опрос о возможности отправить польские войска на войну в Украину. Оказалось, что за год количество поддерживающих введение польской армии для участия в активных действиях на войне в Украине возросло.



Польские военные. Фото из открытых источников

Согласно исследованиям United Surveys, результаты которого были опубликованы в издании RMF FM, в 2023 году никто из поляков не рассматривал возможность отправить свои войска в Украину. В 2024 году инициативу ввести польское войско в Украину для войны против России поддерживает 9,4% граждан Польши.

Также изменилась оценка допуска польских военных к войне в Украине. По состоянию на 2024 год 27,1% опрошенных считают, что Польша должна позволить своим гражданам воевать в Украине, в то время как год назад этот показатель составил 3,4%.

Резкое изменение взглядов поляков на введение своих войск в Украину авторы исследования связывают с "эффектом Макрона". Президент Франции сделал несколько заявлений по поводу возможности ввести западные войска в Украину.

Кроме того, исследование United Surveys показывает, что больше всего поляки поддерживают оказание гуманитарной помощи Украине – 75%, далее помощь в оказании боеприпасов и легкого вооружения – 67,6, тяжелая военная техника – 54,1, принятие украинских беженцев – 46,8%. Меньше всего поляки поддерживают предоставление финансовой помощи Украине – 41,1%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пять стран заявили о возможности отправить свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, почему Макрон стал таким решительным по поводу возможности ввести войска НАТО в Украину.