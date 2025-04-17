В Польше ввели запрет для всех: кого ждут штрафы

В Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу, согласно которым теперь запрещено фотографирование стратегических мест по всей стране. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью "Фотосъемка запрещена". За нарушение закона предусмотрены штрафы и арест.

За что будут штрафовать в Польше

Об этом сообщает "Польское радио".

Теперь на территории Польши можно получить наказание за фотографию в неположенном месте. Это связано с тем, что вступили в силу поправки в Закон о защите родины и Закон о противодействии шпионажу.

Новые правила запрещают фотографировать около 25 тыс. стратегических мест по всей Польше, в частности, объекты, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы. На таких локациях будет размещен специальный бело-красный знак с надписью "Фотосъемка запрещена".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула отметил, что в Польше наблюдается усиление враждебной деятельности, направленной на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

"Это обычаи и законы, действующие во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности", – сказал генерал Кукула.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф от 5 до 20 тысяч злотых и арест до 30 дней. Правоохранители также имеют право конфисковать устройство, с помощью которого была произведена съемка.

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