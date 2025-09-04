logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль

Глава МИД Польши Радослав Сикорский иронически прокомментировал заявления Путина.

4 сентября 2025, 15:10 comments1148
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, сказавшего, что Кремль якобы "никогда не планировал атаковать кого-то". По мнению Путина, Европа "истерит" из-за заявлений об угрозе России.

В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

3 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало в X цитату Путина. В ней глава Кремля утверждал, что Запад "раздувает истерию" по поводу возможных планов России напасть на Европу.

"Россия никогда не имела, не имеет и не будет иметь никакого желания нападать на кого-то", — сказал Путин.

Российский диктатор назвал разговоры об угрозе вторжения России в другие страны Европы "бесконечными попытками разжечь истерию".

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский коротко и с иронией написал в X.

"Никогда-никогда. Доверяйте нам", — пишет Сикорский в сообщении с репостом слов Путина.

В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль - фото 2

Реакция Сикорского на заявление Путина

Комментарий главы МЗС Польши сразу приобрел популярность среди пользователей соцсети, упомянувших многочисленные случаи, когда Россия отрицала свои агрессивные намерения, но впоследствии прибегала к военным действиям. В комментариях к сообщению Сикорского многие пользователи провели параллели с Украиной и заверениями Путина.

"Путин сказал то же об Украине", – напомнил один из них.

"Единственный недостаток этого аргумента состоит в том, что Россия уже вторгается в Европу", – отметил другой.

"Бедная Россия. Хочет только мира, гармонии и радужных единорогов, но вынуждена постоянно атаковать", – иронизирует пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пригласил Зеленского в Москву. На Западе увидели хитрый план Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Путин неожиданно ответил на "неприятный" вопрос Фицо.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/sikorskiradek/status/1963185928161390812
Теги:

Новости

Все новости