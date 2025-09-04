В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, сказавшего, что Кремль якобы "никогда не планировал атаковать кого-то". По мнению Путина, Европа "истерит" из-за заявлений об угрозе России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

3 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало в X цитату Путина. В ней глава Кремля утверждал, что Запад "раздувает истерию" по поводу возможных планов России напасть на Европу.

"Россия никогда не имела, не имеет и не будет иметь никакого желания нападать на кого-то", — сказал Путин.

Российский диктатор назвал разговоры об угрозе вторжения России в другие страны Европы "бесконечными попытками разжечь истерию".

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский коротко и с иронией написал в X.

"Никогда-никогда. Доверяйте нам", — пишет Сикорский в сообщении с репостом слов Путина.

Реакция Сикорского на заявление Путина

Комментарий главы МЗС Польши сразу приобрел популярность среди пользователей соцсети, упомянувших многочисленные случаи, когда Россия отрицала свои агрессивные намерения, но впоследствии прибегала к военным действиям. В комментариях к сообщению Сикорского многие пользователи провели параллели с Украиной и заверениями Путина.

"Путин сказал то же об Украине", – напомнил один из них.

"Единственный недостаток этого аргумента состоит в том, что Россия уже вторгается в Европу", – отметил другой.

"Бедная Россия. Хочет только мира, гармонии и радужных единорогов, но вынуждена постоянно атаковать", – иронизирует пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пригласил Зеленского в Москву. На Западе увидели хитрый план Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Путин неожиданно ответил на "неприятный" вопрос Фицо.