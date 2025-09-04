В Польше высмеяли заявления Путина: что обещает Кремль

Рубрики
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, сказавшего, что Кремль якобы "никогда не планировал атаковать кого-то". По мнению Путина, Европа "истерит" из-за заявлений об угрозе России.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
3 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало в X цитату Путина. В ней глава Кремля утверждал, что Запад "раздувает истерию" по поводу возможных планов России напасть на Европу.
Российский диктатор назвал разговоры об угрозе вторжения России в другие страны Европы "бесконечными попытками разжечь истерию".
В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский коротко и с иронией написал в X.
Реакция Сикорского на заявление Путина
Комментарий главы МЗС Польши сразу приобрел популярность среди пользователей соцсети, упомянувших многочисленные случаи, когда Россия отрицала свои агрессивные намерения, но впоследствии прибегала к военным действиям. В комментариях к сообщению Сикорского многие пользователи провели параллели с Украиной и заверениями Путина.
