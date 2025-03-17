В Польше задержали украинца: таможенники обнаружили неожиданное существо в его багаже

На польской границе таможенники совершили неожиданное открытие – в багаже 64-летнего гражданина Украины нашли живую степную черепаху. У мужчины не было необходимых разрешений, а его попытка контрабанды может стоить ему до пяти лет заключения.

Украинец пытался перевезти в Польшу живую черепаху. Фото из открытых источников

В ходе стандартной проверки пассажиров поезда Киев-Перемышль внимание таможенников привлек один из пассажиров. В его чемодане правоохранители обнаружили живую черепаху, которую он пытался незаконно перевезти в Польшу.

Как выяснилось, это степная черепаха (Testudo horsfieldii) – вид, охраняемый Вашингтонской конвенцией (CITES). Ее перевозка через границу ЕС без соответствующих документов является нарушением закона.

"Охраняемую рептилию обнаружили в павильоне международной регистрации во время осмотра путешественников, прибывших в Польшу поездом из Киева. 64-летний гражданин Украины, ехавший поездом, спрятал животное в своем багаже. У него не было разрешений, необходимых для перевозки охраняемых образцов через границу ЕС", — сообщили в пресс-службе польской таможенной службы.

Таможенники изъяли рептилию и передали ее в зоопарк в Замостье, где она будет находиться до решения суда. Сам же мужчина был арестован, и теперь ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы за незаконную перевозку животных, находящихся под защитой.

Это не первый инцидент незаконной перевозки охраняемых видов через польскую границу. Например, в марте польские таможенники остановили гражданку Украины, пытавшуюся провезти шубу из меха рыси стоимостью более 340 тыс. гривен. Подобные нарушения считаются серьезным экологическим преступлением и влекут строгие наказания. Европейские страны все более жестко контролируют импорт и экспорт редких животных и изделий из них, чтобы защитить исчезающие виды нелегальной торговли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как аэропорту Перу задержали опасного пассажира, перевозившего на себе 325 живых тарантулов.

Также "Комментарии" писали, что в Польше задержали украинку, осужденную за продажу 56 почек.