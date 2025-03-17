В Польше задержали украинца: таможенники обнаружили неожиданное существо в его багаже

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На польской границе таможенники совершили неожиданное открытие – в багаже 64-летнего гражданина Украины нашли живую степную черепаху. У мужчины не было необходимых разрешений, а его попытка контрабанды может стоить ему до пяти лет заключения.
Украинец пытался перевезти в Польшу живую черепаху. Фото из открытых источников
В ходе стандартной проверки пассажиров поезда Киев-Перемышль внимание таможенников привлек один из пассажиров. В его чемодане правоохранители обнаружили живую черепаху, которую он пытался незаконно перевезти в Польшу.
Как выяснилось, это степная черепаха (Testudo horsfieldii) – вид, охраняемый Вашингтонской конвенцией (CITES). Ее перевозка через границу ЕС без соответствующих документов является нарушением закона.
Таможенники изъяли рептилию и передали ее в зоопарк в Замостье, где она будет находиться до решения суда. Сам же мужчина был арестован, и теперь ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы за незаконную перевозку животных, находящихся под защитой.
Это не первый инцидент незаконной перевозки охраняемых видов через польскую границу. Например, в марте польские таможенники остановили гражданку Украины, пытавшуюся провезти шубу из меха рыси стоимостью более 340 тыс. гривен. Подобные нарушения считаются серьезным экологическим преступлением и влекут строгие наказания. Европейские страны все более жестко контролируют импорт и экспорт редких животных и изделий из них, чтобы защитить исчезающие виды нелегальной торговли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как аэропорту Перу задержали опасного пассажира, перевозившего на себе 325 живых тарантулов.
Также "Комментарии" писали, что в Польше задержали украинку, осужденную за продажу 56 почек.
Новости