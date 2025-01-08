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В Польше заговорили о бегстве украинских военных из учений в Европе

Цезарий Томчик отметил, что дезертирство и нехватка субординации встречаются в любой армии мира

8 января 2025, 20:20
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Лиля Воробьева

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя сообщения о бегстве украинских военных во время учений в Европе, отметил, что дезертирство и нехватка субординации являются явлениями, происходящими в любой армии мира. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Польше заговорили о бегстве украинских военных из учений в Европе

Цезарий Томчик (фото из открытых источников)

"Мы являемся страной, которая подготовила наибольшее количество украинских военных. Сегодня это уже более 26 тысяч человек. Случаются ли в такой большой группе те, кто имеет другие планы или решает, что их будущее не связано с украинской армией? Наверное, такие случаи есть. Однако считаю, что детали должны остаться между нами", – подчеркнул Томчик.

По его мнению, отдельные факты дезертирства не повлияют на сотрудничество между Украиной и Польшей в сфере военной подготовки.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать украинскую сторону, помочь ей показать, что на нас можно рассчитывать. Мы хотим и дальше учить украинских солдат в Польше, чтобы они могли эффективно защищать свою страну. Очевидно, что случаи дезертирства происходят в каждой армии мира. Но если это происходит в случае Украины, то это маргинальное явление, не влияющее на качество обучения украинских военных в Польше", – подчеркнул замминистра.

На вопрос журналистов Радио Свобода о том, поступали ли с украинской стороны запросы о бегстве военных во время транзита во Францию или обратно, Томчик ответил: "Не помню такого".

Ранее, 6 января, агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя французской армии сообщило, что несколько десятков военнослужащих из состава 155-й бригады Анна Киевская дезертировали во время учений во Франции. Общее количество украинских военных, участвовавших в этих учениях, превышало две тысячи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сбежавший из 155 бригады военный рассказал об учебе во Франции. Во время прохождения подготовки во Франции учебный центр, где базировалась скандальная 155 отдельная механизированная бригада ВСУ Анна Киевская, усиленно охраняли. Если бы не эти меры, из подразделения дезертировали не 50 бойцов, а половина. Такое мнение высказал один из военнослужащих 155 ОМБр, находившийся с бригадой во Франции, а позже самовольно покинувший часть (СОЧ). Военный на условиях анонимности пообщался с журналистами "Радио Свобода".



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-polshchi-pro-vtechu-ukrainskyh-viiskovyh-z-navchan/33268554.html
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