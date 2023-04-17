В Польше заявили, что Россия может напасть еще на одну страну

Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за собственной геополитической жадности РФ, в случае победы в Украине, следующей военной целью выберет другое государство. Как передает издание "Комментарии", со ссылкой на "Polskie Radio 24", об этом политик напомнил во время совместной конференции с лидером Италии Серджо Маттареллой, который посетил с визитом Польшу в понедельник, 17 апреля.

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Дуда акцентировал внимание, что каждый, кто сегодня призывает к прекращению помощи Украине, в условиях, когда россияне продолжают военную эскалацию на территории украинских земель на самом деле действует в интересах Москвы и, по сути, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной.

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По словам Дуды, если мир перестанет поддерживать Украину, Россия сможет выиграть войну, но, в своих амбициях не остановится.

"Если Украине не окажут помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России для расширения своего господства над народами этой части Европы", — отметил польский президент.

Как добавил Анджей Дуда, поляки хорошо знают эту русскую жадность: "Жадность властвовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и использовать его".

Во время разговора с лидером Италии он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину и призывает к этому своих партнеров. Важно, чтобы Киев чувствовал поддержку непрерывно, ведь только тогда Россия не сможет выиграть эту войну.

"Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", — отметил польский политик.

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