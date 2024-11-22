В Польше заявили, что война в Украине переходит в решающую фазу

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последние несколько десятков часов войны в Украине превращаются в реальную угрозу для начала глобального конфликта, который приобретает очень драматические размеры.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск выступил во время съезда Союза польских учителей после того, как Россия обстреляла украинский город гиперзвуковой баллистической ракетой.
Туск заявил, что нет другого места, как школа, где можно подготовить молодежь к устойчивости к таким историческим событиям, как война. По его словам, именно благодаря украинской креативности и способности противостоять вызовам Украина выстояла против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Польши на угрозы Москвы нанести прямой удар.
Также "Комментарии" писали о президенте Анджее Дуде, который указал, чего стоит Украина без помощи Польши.
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