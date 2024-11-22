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В Польше заявили, что война в Украине переходит в решающую фазу

Дональд Туск считает, что в последние дни войны в Украине показывают серьезную угрозу.

22 ноября 2024, 13:43
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последние несколько десятков часов войны в Украине превращаются в реальную угрозу для начала глобального конфликта, который приобретает очень драматические размеры.

В Польше заявили, что война в Украине переходит в решающую фазу

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск выступил во время съезда Союза польских учителей после того, как Россия обстреляла украинский город гиперзвуковой баллистической ракетой.

"Война на Востоке переходит в решающую фазу. Мы все это знаем, мы чувствуем, что близится неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта, но мы знаем, что сейчас он приобретает очень драматические размеры. События последних нескольких десятков часов показывают, что эта угроза действительно серьезная и реальная, когда речь идет о глобальном конфликте", – сказал Туск.

Туск заявил, что нет другого места, как школа, где можно подготовить молодежь к устойчивости к таким историческим событиям, как война. По его словам, именно благодаря украинской креативности и способности противостоять вызовам Украина выстояла против России.

"Если сегодня мы наблюдаем за драматическими событиями во время российско-украинской войны, то один опыт бросается в глаза. Безопасные, сильные и выносливые нации – это те, которые обладают технологическим, интеллектуальным и творческим преимуществом. Украина выстоит главным образом потому, что украинская нация оказалась креативной, многие смогли показать свою готовность противостоять вызовам", — сказал Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Польши на угрозы Москвы нанести прямой удар.

Также "Комментарии" писали о президенте Анджее Дуде, который указал, чего стоит Украина без помощи Польши.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/nov/22/russia-ukraine-war-live-nato-says-moscows-strike-with-new-ballistic-missile-wont-alter-course-of-war#top-of-blog
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