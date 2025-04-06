В Польше заявили об обострении ситуации на границе с Беларусью: что там происходит

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Лиля Воробьева
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении ситуации на польско-белорусской границе из-за попыток мигрантов нелегально попасть в страну. Об этом сообщает Polsat News.
Ситуация на границе Польши с Белоруссией (фото из открытых источников)
По словам главы оборонного ведомства, мигранты становятся все более агрессивными: они бросают камни, ветки, а также используют инструменты, в том числе болгарки, чтобы прорваться через пограничный забор.
"Среди мигрантов растет жестокость", — подчеркнул министр и добавил, что польские службы быстро реагируют на гибридные действия со стороны режима Александра Лукашенко.
Косиняк-Камыш сообщил, что только в ночь на 5 апреля польские пограничники предотвратили около 300 попыток незаконного пересечения границы.
Он также подчеркнул, что растет всеобщее миграционное давление не только со стороны Беларуси, но и со стороны России. По мнению министра, такие действия спланированы и имеют целью ослабить Польшу и в целом Европу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша предъявляет обвинения более 40 российским судмедэкспертам по ложным выводам. Прокуратура Польши, которая ведет расследование авиакатастрофы под Смоленском, намерена инициировать меры предосторожности в отношении более 40 российских судмедэкспертов. Их обвиняют в предоставлении ложных выводов о вскрытии тел жертв трагедии.Руководитель следственной группы №10.1 в Национальной прокуратуре Польши Кшиштоф Шварц, опираясь на данные расследования, сообщил, что российские врачи предоставили искаженные данные о судебно-медицинских экспертизах Смоленской катастрофы.
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