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В Польше заявили об обострении ситуации на границе с Беларусью: что там происходит

Только в ночь на 5 апреля пограничники сорвали около 300 попыток нелегально попасть в Польшу

сегодня, 20:10
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Лиля Воробьева

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении ситуации на польско-белорусской границе из-за попыток мигрантов нелегально попасть в страну. Об этом сообщает Polsat News.

В Польше заявили об обострении ситуации на границе с Беларусью: что там происходит

Ситуация на границе Польши с Белоруссией (фото из открытых источников)

По словам главы оборонного ведомства, мигранты становятся все более агрессивными: они бросают камни, ветки, а также используют инструменты, в том числе болгарки, чтобы прорваться через пограничный забор.

"Среди мигрантов растет жестокость", — подчеркнул министр и добавил, что польские службы быстро реагируют на гибридные действия со стороны режима Александра Лукашенко.

Косиняк-Камыш сообщил, что только в ночь на 5 апреля польские пограничники предотвратили около 300 попыток незаконного пересечения границы.

Он также подчеркнул, что растет всеобщее миграционное давление не только со стороны Беларуси, но и со стороны России. По мнению министра, такие действия спланированы и имеют целью ослабить Польшу и в целом Европу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша предъявляет обвинения более 40 российским судмедэкспертам по ложным выводам. Прокуратура Польши, которая ведет расследование авиакатастрофы под Смоленском, намерена инициировать меры предосторожности в отношении более 40 российских судмедэкспертов. Их обвиняют в предоставлении ложных выводов о вскрытии тел жертв трагедии.

Руководитель следственной группы №10.1 в Национальной прокуратуре Польши Кшиштоф Шварц, опираясь на данные расследования, сообщил, что российские врачи предоставили искаженные данные о судебно-медицинских экспертизах Смоленской катастрофы.

"Расследование свидетельства лжи российскими генетиками и судебно-медицинскими экспертами — одно из нескольких важных так называемых смоленских производств. Мы установили вне всякого сомнения, что судебно-медицинские выводы о вскрытии жертв катастрофы, подготовленные российскими врачами для целей текущего расследования катастрофы", — заявил он.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-04-05/rezim-lukaszenki-nie-odpuszcza-coraz-grozniej-na-granicy-z-bialorusia-operacja-sie-nasila/
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