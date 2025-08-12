В Польше заявили об опасности приближения окончания войны: что делает Путин

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что чем ближе окончание войны, тем больше Кремль пытается поссорить украинский и польский народы. По его словам, российский диктатор Владимир Путин режиссирует разжигание антиукраинских настроений в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск в соцсети X выразил предупреждение, что именно Путин и Кремль стоит за антипольскими жестами украинцев и антиукраинскими настроениями среди поляков. По словам польского лидера, особенно с приближением окончания войны Россия будет увеличивать влияние, чтобы усилить раздор между Украиной и Польшей.

"По мере того, как война в Украине близится к концу, Россия делает все возможное, чтобы напугать Киев и Варшаву. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", — пишет Туск.

Это не первый раз Туск говорит о будущем Польши и Украины после окончания войны. В конце июля премьер-министр заявил, что есть много признаков приостановки российско-украинской войны, однако Польша и дальше должна улучшать собственную армию, ведь угроза со стороны России будет оставаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат ультраправой польской партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал нацистским украинский лозунг "Слава Украине!". На скандальные заявления ответил посол Украины в Польше Василий Боднар, воспринявший такие слова с "удивлением и беспокойством".

Также "Комментарии" писали, что Польша срочно обратилась к своим гражданам из-за угрозы РФ.