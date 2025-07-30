В Польше жалуются из-за отсутствия украинского зерна: детали

Пока польские фермеры выступают против импорта украинского зерна, логистические компании Польши терпят ущерб из-за запрета на транзит агропродукции из Украины. Об этом заявила президент логистической компании CSL Лаура Головач, которая отметила необходимость разделять понятия транзита и импорта.

Украинское зерно. Фото из открытых источников

Лаура Головач заявила, что логистическая индустрия Польши, в том числе порты, перегрузочные терминалы и железнодорожный транспорт, оказалась в сложной ситуации из-за прекращения транспортировки украинского зерна. По ее словам, действовавший более года запрет на импорт фактически парализовал поток украинского сырья даже транзитом, что негативно сказалось на деятельности инфраструктур.

"Мы должны разграничить две вещи: разрешение на транзит, а значит, на прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, а также разрешение на введение товаров в обращение. Мы считаем, что блокирование перегрузки продуктов из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики", — пояснила Головач.

Президент логистической компании указывает, что такая политика ведет к значительным затратам из-за необходимости обслуживания инфраструктуры, несмотря на отсутствие доходов. В то время другие страны, такие как Румыния, Германия и Турция, не только продолжают принимать украинское зерно, но и получают прибыль от транзита, не выпуская его на внутренние рынки.

"Эти страны могут действовать так, чтобы заниматься обработкой перевозки сырья и в то же время не приводить к его распространению на своих отечественных рынках. У нас, к сожалению, эта ситуация была заброшена", – подчеркнула Головач.

Напомним, что ранее польские фермеры неоднократно устраивали протесты против украинского зерна и блокировали границу.

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