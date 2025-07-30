В Польше жалуются из-за отсутствия украинского зерна: детали

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Slava Kot
Пока польские фермеры выступают против импорта украинского зерна, логистические компании Польши терпят ущерб из-за запрета на транзит агропродукции из Украины. Об этом заявила президент логистической компании CSL Лаура Головач, которая отметила необходимость разделять понятия транзита и импорта.
Украинское зерно. Фото из открытых источников
Лаура Головач заявила, что логистическая индустрия Польши, в том числе порты, перегрузочные терминалы и железнодорожный транспорт, оказалась в сложной ситуации из-за прекращения транспортировки украинского зерна. По ее словам, действовавший более года запрет на импорт фактически парализовал поток украинского сырья даже транзитом, что негативно сказалось на деятельности инфраструктур.
Президент логистической компании указывает, что такая политика ведет к значительным затратам из-за необходимости обслуживания инфраструктуры, несмотря на отсутствие доходов. В то время другие страны, такие как Румыния, Германия и Турция, не только продолжают принимать украинское зерно, но и получают прибыль от транзита, не выпуская его на внутренние рынки.
Напомним, что ранее польские фермеры неоднократно устраивали протесты против украинского зерна и блокировали границу.
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