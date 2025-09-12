logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше жестко поставили на место Трампа из-за его заявления об атаке БПЛА: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше жестко поставили на место Трампа из-за его заявления об атаке БПЛА: детали

Глава МИД Польши в интервью американским СМИ выразил надежду, что Дональд Трамп пересмотрит свою политику по отношению к России.

12 сентября 2025, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

США продемонстрировали спорную позицию в ответ на российскую агрессию против Польши. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию во время разговора с журналистами, предположил, что российское нарушение воздушного пространства Польши могло быть случайностью, и выразил надежду на скорейшее урегулирование инцидента.

В Польше жестко поставили на место Трампа из-за его заявления об атаке БПЛА: детали

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

Однако такая позиция вызвала немедленную реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В сообщении в соцсети он прямо отрицал оценку Трампа, заявив: "Нет, это не была ошибка".

Сикорский ранее сообщал, что атака продолжалась более семи часов. В ходе вторжения зафиксировано, по меньшей мере, 19 нарушений воздушного пространства Польши, десятки беспилотников пролетели значительное расстояние — обломки некоторых из них обнаружили на глубине более 300 миль от границы. По мнению Министра, это была целенаправленная агрессия со стороны России, а не техническая ошибка.

Выступая на американском телевидении, Сикорский выразил надежду, что Трамп в будущем изменит свое отношение к российскому режиму. По его словам, попытки наладить с Путиным "доброжелательный диалог" оказались провальными, ведь сам Путин не воспринимает такие сигналы серьезно и откровенно высмеивает американского политика.

Сикорский подчеркнул, что пока Запад обсуждает дипломатию, Россия продолжает наносить удары дронами не только по Украине, но и по территории НАТО. Единственным способом остановить Путина он считает четкие и решительные действия международного сообщества.

Как уже писали "Комментарии", утром 12 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказалось село Битицы, входящее в состав Сумской городской общины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/sikorskiradek/status/1966256268882096211
Теги:

Новости

Все новости