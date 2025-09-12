В Польше жестко поставили на место Трампа из-за его заявления об атаке БПЛА: детали

США продемонстрировали спорную позицию в ответ на российскую агрессию против Польши. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию во время разговора с журналистами, предположил, что российское нарушение воздушного пространства Польши могло быть случайностью, и выразил надежду на скорейшее урегулирование инцидента.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

Однако такая позиция вызвала немедленную реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В сообщении в соцсети он прямо отрицал оценку Трампа, заявив: "Нет, это не была ошибка".

Сикорский ранее сообщал, что атака продолжалась более семи часов. В ходе вторжения зафиксировано, по меньшей мере, 19 нарушений воздушного пространства Польши, десятки беспилотников пролетели значительное расстояние — обломки некоторых из них обнаружили на глубине более 300 миль от границы. По мнению Министра, это была целенаправленная агрессия со стороны России, а не техническая ошибка.

Выступая на американском телевидении, Сикорский выразил надежду, что Трамп в будущем изменит свое отношение к российскому режиму. По его словам, попытки наладить с Путиным "доброжелательный диалог" оказались провальными, ведь сам Путин не воспринимает такие сигналы серьезно и откровенно высмеивает американского политика.

Сикорский подчеркнул, что пока Запад обсуждает дипломатию, Россия продолжает наносить удары дронами не только по Украине, но и по территории НАТО. Единственным способом остановить Путина он считает четкие и решительные действия международного сообщества.

Как уже писали "Комментарии", утром 12 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказалось село Битицы, входящее в состав Сумской городской общины.