В Польше жестоко избили трех украинцев: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше жестоко избили трех украинцев: какая причина

Полиция задержала подозреваемых и предъявила им обвинение

5 сентября 2025, 16:34
Автор:
Кравцев Сергей

В варшавском районе Белоленко вечером 4 сентября произошло жестокое нападение на молодых украинцев. По информации полиции, злоумышленники сначала оскорбляли украинцев нецензурной бранью из-за происхождения, а затем применили физическую силу.

В Польше жестоко избили трех украинцев: какая причина

Полиция в Польше. Фото: из открытых источников

У одного из магазинов Варшавы неизвестные спровоцировали конфликт, а затем трое из них жестоко избили иностранцев. Очевидница происшедшего рядом с пострадавшими вызвала полицию и зафиксировала нападение на видео.

По вызову прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они собрали доказательства, опросили свидетелей и подготовили ориентировку на нападающих. Одному из потерпевших понадобилась помощь медиков.

"Полицейские немедленно приступили к действиям, чтобы установить и задержать нападающих", — отметила надкомиссар Полина Онишко.

Решающим доказательством стало видео от свидетеля. Уже на следующий день стражи порядка задержали 41-летнего мужчину, а чуть позже в одной из квартир – еще двух нападающих в возрасте 28 и 36 лет. Во время обыска у старшего из них был обнаружен синтетический наркотик мефедрон.

Задержанным предъявлено обвинение: 41-летний мужчина будет отвечать за участие в избиении; 28-летнему инкриминируют телесные повреждения, национальные оскорбления и свидетельские угрозы; 36-летний обвиняют в избиении, оскорблениях и хранении наркотиков, причем его отягчает рецидив.

Суд постановил применить к подозреваемым полицейский надзор и запретил им контактировать с потерпевшими и друг с другом.

В Польше за избиение и оскорбления на национальной почве предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы, а для рецидивиста еще строже. Полиция подчеркивает, что мотив преступления был связан именно с национальностью жертв.

Читайте на портале "Комментарии" — влияют ли украинцы на экономику Польши: соцопрос показал, что думают поляки.




Источник: https://www.raportwarszawski.pl/artykul/4103,brutalne-pobicie-na-bialolece-obywatele-ukrainy-zaatakowani-za-narodowosc?fbclid=IwY2xjawMni2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFCTHZheWltQzkzTlV6YWszAR4THd6XDPlMI5xJfZTk8CbYixlMwQwEDC7_adDSwrQbjgGB3jwrGKOVTiewLA_aem_q4v1
