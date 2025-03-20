В Польшу едут тысячи хасидов: в чем причина

До 10 тысяч хасидов могут прибыть сегодня, 20 марта, и в ближайшие дни в Лежайск на Подкарпатье в Польше , чтобы помолиться на могиле цадика Элимелеха в 238-ю годовщину его смерти. Евреи традиционно приедут из Европы, США, Канады и Израиля. По завершении молитвы некоторые из них покинут город и освободят место для других групп из-за ограниченных возможностей размещения. Об этом пишет "Польское радио".

В Польшу едут тысячи хасидов

Мэр города Кшиштоф Трембач сообщил, что больше всего гостей ожидают сегодня и в пятницу. Он добавил, что для города это большой организационный вызов:

"Есть два фонда в Лежайске, один планирует принять около восьми тысяч паломников, другой — более полутора тысяч. То есть суммарно это около десяти тысяч, а это для нашего города большой вызов. Не скрою, что мы уже больше месяца готовимся к их приезду, вместе с полицией, пожарными. Будем делать все, чтобы приезд туристов прошел в Лежайске спокойно".

Хасиды, приезжающие в Лежайск, верят, что цадик спускается с небес в годовщину своей смерти и несет к Богу их просьбы о здоровье, благополучии их детей или успехах на работе. Элимелех был одним из трех самых известных цадиков древней Польши. Он прославился как активный проповедник хасидизма.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в октябре 2024 года The Jerusalem Post опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира. Первую тройку мест заняли американцы: возглавил список Дуг Эмхофф – второй джентльмен США, муж вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. За ним следует губернатор Пенсильвании Джо Шапиро и миллиардер Билл Экман.

Израильское издание поставило своего премьера Биньямина Нетаньяху на пятое место сразу после госсекретаря США Энтони Блинкена. Президент Украины Владимир Зеленский занял 22-е место. В 2022 году именно он возглавлял рейтинг от The Jerusalem Post.