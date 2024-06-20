В Польшу прилетел воздушный шар из России: что известно

Воздушный шар сорвался с троса в Калининградской области России и залетел в воздушное пространство Польши. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X (ранее Twitter).

В Польшу из России залетел воздушный шар (иллюстративное фото из открытых источников)

"Сообщаем, что воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полет шара, который движется в воздушном пространстве Вармино-Мазурского воеводства к востоку, постоянно контролируется радиолокационными станциями польской армии.

"Объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов", – уточнили в командовании.

Отмечается, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, а Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации.

В то же время в польском командовании не сообщили, может ли воздушный шар выполнять разведывательные задачи над территорией Польши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дуда объяснил, почему Польша не дает Украине Patriot . Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае поражения Украины в войне Россия продолжит наступление на соседние страны. По словам польского президента, Польша должна иметь защиту от российских атак и не может передать Украине систему Patriot.

Как сообщает Bloomberg Анджей Дуда, принял участие в Катарском экономическом форуме, где прокомментировал последние события на войне в Украине, в том числе и новое наступление российских сил.

По словам польского лидера, его страна "в потенциально опасной зоне" из-за угрозы российских атак и нуждается в возобновлении своих ресурсов, из-за того, что направила Украине танки, советские самолеты и другую военную помощь на 4 миллиарда долларов, а потому не может передать систему противовоздушной обороны Patriot.

