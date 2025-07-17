Варшава пошла на категорический демарш против Путина: заявление МИД

16 июля Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя посольства Российской Федерации из-за ракетного и беспилотного удара по заводу польской компании Barlinek, расположенному в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши. Завод, специализирующийся на изготовлении напольных покрытий и являющийся исключительно гражданским предприятием польской собственности, получил серьезные повреждения при атаке российских военных.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

"Нападение на завод компании 'Barlinek' в Виннице, которое является польской собственностью и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", — отметили в ведомстве.

Об этом событии также отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые он озвучил после разговора с руководством завода, "удар по заводу был умышленным и производился с трех направлений". Также стало известно, что в результате атаки пострадали, среди которых два человека получили тяжелые ожоги.

Этот инцидент произошел во время масштабной атаки России на Украину в ночь с 15 на 16 июля. Во время нее были использованы баллистическая ракета типа "Искандер-М", а также около 400 ударных беспилотников "Шахед" и имитационных дронов. Украинские воздушные силы сообщили, что смогли уничтожить 198 беспилотников, но 145 потерялись с радаров.

Ударные дроны атаковали ряд регионов, в частности, Харьков, Кривой Рог, Одесскую и Винницкую области. Особо пострадала Винница, где после обстрела было зафиксировано значительное загрязнение воздуха.

Как уже писал портал "Комментарии", российские захватчики ночью массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадание в гражданскую инфраструктуру, также ранены, сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.