Варшава устроила демарш Москве после вопиющего случая: что происходит

Польские власти отозвали разрешение на функционирование российского консульства в Кракове после разоблачения причастности спецслужб РФ к умышленному поджогу торгового центра "Маривильска" в Варшаве.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отметив, что страна больше не может разрешить дипломатическое присутствие государства, стоящего за актами саботажа на его территории.

"На основании полученных доказательств, подтверждающих, что поджог в Варшаве был организован российскими спецслужбами, я отзываю свое согласие на деятельность консульства РФ в Кракове", – заявил Сикорский.

В совместном обращении министра юстиции Адама Боднара и министра внутренних дел Томаша Семоняка отмечается: поджог был частью спланированной диверсионной операции, координированной с территории России. Некоторые исполнители уже задержаны, других разыскивают.

Инцидент произошел 12 мая 2024 года: масштабный пожар охватил торговый центр "Маривильска" в Варшаве, повлекший за собой полное уничтожение одной из крупнейших коммерческих локаций столицы. В этом центре работало более 700 предпринимателей, а общее количество торговых точек превышало 1400. Огонь распространился настолько быстро, что пожарно-спасательным службам пришлось приложить значительные усилия для локализации возгорания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем заявлении не оставил сомнений в происхождении диверсии. Ссылаясь на данные разведки и спецслужб, он прямо обвинил Российскую Федерацию в причастности к организации поджога.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Польша продолжает оставаться одним из самых надежных и устойчивых союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился. Усталость от войны и необходимости входить в положение украинцев одерживают верх.