Варшава устроила демарш Москве после вопиющего случая: что происходит

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Клименко Елена
Польские власти отозвали разрешение на функционирование российского консульства в Кракове после разоблачения причастности спецслужб РФ к умышленному поджогу торгового центра "Маривильска" в Варшаве.
Фото: из открытых источников
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отметив, что страна больше не может разрешить дипломатическое присутствие государства, стоящего за актами саботажа на его территории.
В совместном обращении министра юстиции Адама Боднара и министра внутренних дел Томаша Семоняка отмечается: поджог был частью спланированной диверсионной операции, координированной с территории России. Некоторые исполнители уже задержаны, других разыскивают.
Инцидент произошел 12 мая 2024 года: масштабный пожар охватил торговый центр "Маривильска" в Варшаве, повлекший за собой полное уничтожение одной из крупнейших коммерческих локаций столицы. В этом центре работало более 700 предпринимателей, а общее количество торговых точек превышало 1400. Огонь распространился настолько быстро, что пожарно-спасательным службам пришлось приложить значительные усилия для локализации возгорания.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем заявлении не оставил сомнений в происхождении диверсии. Ссылаясь на данные разведки и спецслужб, он прямо обвинил Российскую Федерацию в причастности к организации поджога.
Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Польша продолжает оставаться одним из самых надежных и устойчивых союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился. Усталость от войны и необходимости входить в положение украинцев одерживают верх.
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