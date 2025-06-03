Власть в Польше может полностью измениться: каким заявлением насторожил Туск после выборов

Глава польского правительства Дональд Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение провластного кандидата в президентских выборах.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск вечером в понедельник выступил со специальным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов, неблагоприятные для партии "Гражданская платформа", которую он возглавляет.

Выдвинутый "Платформой" Рафал Тшасковский проиграл борьбу за президентство примерно 370 тысячами голосов.

В своем обращении Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".

Политик отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "будет требовать единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".

В случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку, после чего в стране формируется новое правительство или объявляются досрочные парламентские выборы.

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