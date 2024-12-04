Власти Польши называют страну прифронтовой: на какой случай подготовили детальный план

Власти Польши значительно усиливают оборону и называют страну прифронтовой, акцентируя внимание на случаях пересечения границы российскими ракетами. Польша получит западные системы ПВО. Что они будут защищать системы противовоздушной обороны, рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

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Он отметил, что полученные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО. В частности, они должны оградить логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине.

Польша получит самолеты F-35 и зенитные системы NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Министр обороны отметил, что будут поддерживать Польшу в течение года и другие союзники. По его словам, готов целый план безопасности Польши.

Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

"Польша – прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", – отметил министр.

При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не отказываются от цели уничтожить энергосистему Украины. Об этом в Брюсселе заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига во время рабочего визита. Российские войска, вероятно, проводят подготовку к очередному обстрелу Украины.

Что указывает на подготовку Россией очередного массированного обстрела, можно узнать подробнее по ссылке.