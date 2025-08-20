Власти Польши очень не понравился визит Зеленского в США: детали скандала

Отсутствие польской делегации на недавней встрече в Вашингтоне, посвященной безопасности в Европе и войне в Украине стало причиной политического противостояния между правительством Польши и президентской Канцелярией. Как сообщает PAP, в переговорах принимали участие президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский, а также Урсула фон дер Ляен, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Джордж Мелони и Александр Стубб.

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на платформе X, что приглашения на встречу поступают лично от президента США, с которым польский президент Кароль Навроцкий имеет особые отношения. Сикорский подчеркнул, что эту связь следует использовать в интересах Польши и Европы.

Министр министра Канцелярии президента Марцин Пшидач уточнил, что подготовка к визиту в формате "коалиции желающих", куда входит и Украина, обсуждалась с привлечением Сикорского, но четкой позиции об участии Польши в этой встрече от него не прозвучало.

Президент Навроцкий в свою очередь заявил, что в рамках этой коалиции Польшу представляет исключительно правительство, а само оно — единственный лидер из Европы, у которого 3 сентября будет отдельная встреча с Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что темы мира и безопасности в Украине будут среди ключевых во время этого разговора.

Политический конфликт вызвал противоречивые оценки внутри Польши. Оппозиционная партия "Конфедерация" подвергла критике правительство, считая, что отсутствие Польши на саммите свидетельствует о провале политики поддержки Украины. Лидер партии Славомир Ментцен заявил, что эта ситуация демонстрирует безрезультатность помощи Киеву, отмечая, что поляки не должны платить за "социальные блага для украинцев".

Как уже писали "Комментарии", во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп четко дал понять: вопрос об украинских территориях не касается Соединенных Штатов, а должен решаться исключительно между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Financial Times.