После того, как Украина вступит в Евросоюз, наше государство может столкнуться с торговыми и дипломатическими войнами с некогда дружественной Польшей. Такое мнение высказал военный корреспондент Богдан Мирошников.

Военкор прогнозирует еще одну «войну» Украины с соседним государством

По его словам, хотя Анджей Дуда уже покидает пост президента Польши, это ему не мешает говорить о "неблагодарных украинцах", "волынской резне" и прочем.

"Это тот самый Дуда, который получил от Украины кучу наград и благодарностей только на официальном уровне. Это тот самый Дуда, который был одним из главных отстоятелей интересов Украины в начале полномасштабки. Кажется, чувака поплавило окончательно", – подчеркивает Мирошников.

Военкор отмечает, что новый президент, от этой же партии, имеет очень шаткую поддержку и оппозиционный парламент.

"Поэтому мне кажется, что в Польше антиукраинские настроения будут подогреваться еще больше, вплоть до следующих парламентских выборов. Очень хотят вернуть полный контроль всей вертикали власти. Но поляки в своей основной массе на это не ведутся, чего никак не поймет партия "Право и справедливость". А когда мы вступим в ЕС – чувствую, что с Польшей будут действительно "торговые и дипломатические войны". И каждый раз это будет подкрепляться "плохими и неблагодарными селюками-украинцами, которые побираются во всем мире и лично съели все польское зерно, и виноваты во всех грехах"", – отмечает Мирошников.

Также он добавил, что "тупыми селюками", застрявшими где-то в 19 веке, украинцев считают и в Словакии.

"Это при том, что подавляющая часть "спальников" городов Словакии ничем не отличаются от нашей Борщаги или Отрадного ", – добавляет военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Польше приняли Закон против украинцев.