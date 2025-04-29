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Возле аэропорта Варшавы перевернулся автобус с украинцами: что известно

Недалеко от аэропорта Шопена в Варшаве произошло серьезное ДТП

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

16 человек, среди которых ребенок, были госпитализированы после двух серьезных аварий, произошедших во вторник утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы. Об этом сообщает RMF FM.

Возле аэропорта Варшавы перевернулся автобус с украинцами: что известно

В Польше перевернулся автобус с украинцами. Фото: из открытых источников

Во вторник утром на скоростной дороге S2 возле аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии.

Сначала автобус, перевозивший граждан, в частности Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7, врезался в заграждения и перевернулся на бок. В этом месте есть крутой поворот, и именно там произошла авария.

Уже, когда спасатели предоставляли пострадавшим помощь, произошла еще одна опасная авария. В машину пожарной охраны врезался грузовик.

В больницы попали в общей сложности 16 человек, среди них ребенок. Состояние двух пострадавших тяжелое. Их национальность не уточняется.

Утром на месте работали более 100 пожарных и более 70 медицинских работников. На проезжей части скоростной дороги S2 на уровне поселка Давиды, между развязками Пулавская и Аэропорт, расставлены медицинские палатки; часть проезжей части была заблокирована.

Сложности в дорожном движении должны были продолжаться как минимум до 8:00, поэтому автомобилистам советовали объезжать скоростную дорогу S2 возле аэропорта.

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Источник: https://www.rmf24.pl/
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