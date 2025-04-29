Возле аэропорта Варшавы перевернулся автобус с украинцами: что известно

16 человек, среди которых ребенок, были госпитализированы после двух серьезных аварий, произошедших во вторник утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы. Об этом сообщает RMF FM.

В Польше перевернулся автобус с украинцами. Фото: из открытых источников

Во вторник утром на скоростной дороге S2 возле аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии.

Сначала автобус, перевозивший граждан, в частности Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7, врезался в заграждения и перевернулся на бок. В этом месте есть крутой поворот, и именно там произошла авария.

Уже, когда спасатели предоставляли пострадавшим помощь, произошла еще одна опасная авария. В машину пожарной охраны врезался грузовик.

В больницы попали в общей сложности 16 человек, среди них ребенок. Состояние двух пострадавших тяжелое. Их национальность не уточняется.

Утром на месте работали более 100 пожарных и более 70 медицинских работников. На проезжей части скоростной дороги S2 на уровне поселка Давиды, между развязками Пулавская и Аэропорт, расставлены медицинские палатки; часть проезжей части была заблокирована.

Сложности в дорожном движении должны были продолжаться как минимум до 8:00, поэтому автомобилистам советовали объезжать скоростную дорогу S2 возле аэропорта.

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