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Всё о такси в Польше: стоимость и как вызвать

Ukrayina.pl собрала список лучших служб такси Варшавы

сегодня, 18:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Варшава — не просто столица Польши, но и один из крупнейших туристических хабов страны. Ежегодно город привлекает тысячи людей, стремящихся насладиться его культурным наследием или просто использовать как транзитный пункт в европейских путешествиях. Однако, передвигаясь по Варшаве, важно учитывать несколько аспектов, касающихся использования такси, чтобы избежать возможных неудобств и финансовых потерь.

Всё о такси в Польше: стоимость и как вызвать

Сколько стоят услуги перевозчиков в Варшаве

Что важно знать о такси в Варшаве

По сравнению с другими польскими городами, стоимость такси в Варшаве выше. Например, посадка обойдется в 7-8 злотых, дневной тариф за километр составляет 3 злотых, а ночной и праздничный — уже 6 злотых. При этом, если ваша поездка предполагает ожидание, то каждый час ожидания будет стоить около 40 злотых.

Варшава известна не только государственными и частными такси, но и большим количеством нелегальных перевозчиков, особенно у вокзалов и гостиниц. Такие перевозчики часто предлагают завышенные тарифы, что может стать неприятной неожиданностью. Поэтому всегда стоит проверять, имеет ли такси лицензию и официальное разрешение на работу.

С 17 июня 2024 года в Польше вводится обязательное требование наличия польских водительских прав у всех таксистов. Это мера направлена на улучшение качества услуг и безопасности пассажиров. Польские эксперты прогнозируют, что эти изменения могут привести к росту цен на такси до 50%.

Для обеспечения безопасности и комфорта стоит выбирать проверенные такси с хорошей репутацией. Самыми популярными в Варшаве являются City Warsaw, Express Taxi, Prestige Taxi, Super Taxi и Merc Taxi. Также рекомендуется использовать приложения типа Uber или Bolt, которые позволяют оценить качество услуг и стоимость поездки заранее.



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Источник: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,30996151,1042-1089-1077-1087-1088-1086-1090-1072-1082-1089-1110.html
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