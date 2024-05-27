Всё о такси в Польше: стоимость и как вызвать

Варшава — не просто столица Польши, но и один из крупнейших туристических хабов страны. Ежегодно город привлекает тысячи людей, стремящихся насладиться его культурным наследием или просто использовать как транзитный пункт в европейских путешествиях. Однако, передвигаясь по Варшаве, важно учитывать несколько аспектов, касающихся использования такси, чтобы избежать возможных неудобств и финансовых потерь.

Сколько стоят услуги перевозчиков в Варшаве

Что важно знать о такси в Варшаве

По сравнению с другими польскими городами, стоимость такси в Варшаве выше. Например, посадка обойдется в 7-8 злотых, дневной тариф за километр составляет 3 злотых, а ночной и праздничный — уже 6 злотых. При этом, если ваша поездка предполагает ожидание, то каждый час ожидания будет стоить около 40 злотых.

Варшава известна не только государственными и частными такси, но и большим количеством нелегальных перевозчиков, особенно у вокзалов и гостиниц. Такие перевозчики часто предлагают завышенные тарифы, что может стать неприятной неожиданностью. Поэтому всегда стоит проверять, имеет ли такси лицензию и официальное разрешение на работу.

С 17 июня 2024 года в Польше вводится обязательное требование наличия польских водительских прав у всех таксистов. Это мера направлена на улучшение качества услуг и безопасности пассажиров. Польские эксперты прогнозируют, что эти изменения могут привести к росту цен на такси до 50%.

Для обеспечения безопасности и комфорта стоит выбирать проверенные такси с хорошей репутацией. Самыми популярными в Варшаве являются City Warsaw, Express Taxi, Prestige Taxi, Super Taxi и Merc Taxi. Также рекомендуется использовать приложения типа Uber или Bolt, которые позволяют оценить качество услуг и стоимость поездки заранее.