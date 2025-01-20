Выборы президента Польши: результаты нового опроса

18 мая 2025 года состоятся президентские выборы в Польше. Главными кандидатами на победу считаются представитель партии "Гражданская коалиция" мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а также кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" и президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Ожидается, что политики будут соревноваться за президентство во втором туре выборов в Польше, ведь ни у одного нет преимущества более чем 50%.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Фото: Archiwum Polska Press

Согласно опросу исследовательского института Pollster, у мэра Варшавы Рафала Тшасковского наибольшее количество сторонников на выборах в Польше – 37%. Его главный конкурент Кароль Навроцкий отстает на 10% голосов – 27%.

"Кандидат, поддерживаемый "Правом и справедливостью", набирает в основном голоса традиционного электората партии, но его результат свидетельствует о том, что он может испытывать трудности с привлечением неопределившихся избирателей", — говорится в исследовании.

На третьем месте в опросе выборов в Польше занимает лидер антиукраинской консервативной партии "Конфедерация" Славомир Менцен, имеющий 14% поддержки среди поляков. Четвертую строчку занимает лидер партии "Polska 2050" Шимон Головня – 11%.

Результаты остальных кандидатов колеблются в пределах 1-3%.

Предвыборная кампания в Польше началась 15 января, а выборы президента намечены на 18 мая 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно опросу IBRiS, во втором туре президентских выборов в Польше Рафал Тшасковский может разгромить Кароля Навроцкого. Мэр Варшавы может рассчитывать на 49,7% поддержки, а лидер оппозиции Кароль Навроцкий – 26,2%.

Также "Комментарии" писали, что в Польше депутаты очень сильно возмутились словами Зеленского и обвинили президента Украины во вмешательстве в выборы.