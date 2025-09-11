Зачем Путин атаковал дронами по Польше: Навроцкий поразил заявлением

Польский президент Кароль Навроцкий расценил ночную атаку дронов РФ 10 сентября в качестве преднамеренной провокации, целью которой было протестировать оборонные возможности страны и политическую реакцию ее руководства. Об этом он заявил во время своего визита на военную авиабазу в Познани-Кшессине, сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

По мнению Навроцкого, действия России стали своеобразным "тестом на крепость" не только для польских военных, но и для политической верхушки государства. В частности, провокация должна показать, как быстро и эффективно смогут отреагировать главы государства — президент и премьер.

"Этот инцидент был попыткой оценить нашу обороноспособность и решительность политического руководства. В то же время это проверка реакции Альянса на подобные угрозы", — подчеркнул он.

Навроцкий подчеркнул, что атака беспилотниками стала вызовом и для НАТО. Россия, по его словам, пыталась выяснить, насколько сплочен Альянс и готов ли он действовать как единый механизм в кризисных условиях. В то же время польский президент уверен, что союзники справились с вызовом и прошли проверку на всех уровнях: военном, политическом и партнерском.

Кроме того, он сообщил, что уже обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались примерно десять минут и стали частью более широких консультаций с международными партнерами по безопасности региона.

В контексте атаки на Польшу Североатлантический альянс активировал четвертую статью своего договора. Она предполагает проведение межгосударственных консультаций в случае, когда любая из сторон считает, что ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой.

Как уже писали "Комментарии", недавний инцидент с проникновением российских беспилотников в воздушное пространство Польши обнаружил уязвимость западной системы безопасности. Отсутствие жесткого ответа со стороны НАТО и невнятная реакция президента США Дональда Трампа создают для Москвы идеальные условия для дальнейшего давления, отмечает политолог Петр Олещук.