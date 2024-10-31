Зеленский обновил дипломатический состав: Боднар переезжает в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил опытного дипломата Василия Боднара на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Польше. Соответствующий указ №739/2024 был опубликован 25 октября на официальном сайте президента. Предыдущим указом того же дня Зеленский уволил Боднара с его предыдущей должности — посла Украины в Турции.

Новый посол в Польше: кого выбрал ЗеленскийФото УНИАН

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", – говорится в указе №7З9/2024, датированном 25 октября.

Василий Боднар уже более двух лет работал в должности посла в Турции. До этого он являлся заместителем министра иностранных дел Украины. Его карьера начиналась с должности атташе и третьего секретаря в Министерстве иностранных дел, где занимался вопросами Балканских стран. Позже Боднар работал генеральным консулом Украины в Турции.

Боднар известен своей способностью вести переговоры и работать в разных культурах благодаря знанию нескольких иностранных языков: английского, русского и польского. Дипломат женат и имеет троих детей.

Читайте на портале "Комментарии" — Прекращение огня без вывода Россией своих войск с оккупированных территорий даст Москве "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину". Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Euronews сделал посол Украины в Турции Василий Боднар.