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Зеленский обновил дипломатический состав: Боднар переезжает в Польшу

Президент Зеленский назначил Василия Боднара послом Украины в Польше

сегодня, 14:06
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Черновалова Кристина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил опытного дипломата Василия Боднара на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Польше. Соответствующий указ №739/2024 был опубликован 25 октября на официальном сайте президента. Предыдущим указом того же дня Зеленский уволил Боднара с его предыдущей должности — посла Украины в Турции.

Зеленский обновил дипломатический состав: Боднар переезжает в Польшу

Новый посол в Польше: кого выбрал ЗеленскийФото УНИАН

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", – говорится в указе №7З9/2024, датированном 25 октября.

Зеленский обновил дипломатический состав: Боднар переезжает в Польшу - фото 2

Василий Боднар уже более двух лет работал в должности посла в Турции. До этого он являлся заместителем министра иностранных дел Украины. Его карьера начиналась с должности атташе и третьего секретаря в Министерстве иностранных дел, где занимался вопросами Балканских стран. Позже Боднар работал генеральным консулом Украины в Турции.

Боднар известен своей способностью вести переговоры и работать в разных культурах благодаря знанию нескольких иностранных языков: английского, русского и польского. Дипломат женат и имеет троих детей.                                              

Читайте на портале "Комментарии" — Прекращение огня без вывода Россией своих войск с оккупированных территорий даст Москве "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину". Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Euronews сделал посол Украины в Турции Василий Боднар.                                                                                                 



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