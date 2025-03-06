Зеленский против Трампа: поляки определились на чьей они стороне

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом у него произошел острый конфликт с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США обвинил Зеленского в неуважении и провоцировании глобального конфликта, а затем прекратил помощь Украине. Поляки оценили такой шаг Трампа, где большинство выразилось негативно.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Согласно исследованиям SW Research, опубликованным на ресурсе Onet, поляков спросили, "как вы оцениваете отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому во время их последней встречи в Овальном кабинете?".

30,2% респондентов выбрали вариант "однозначно негативно", а еще 23,5% опрошенных — "скорее отрицательно". Таким образом, в общей сложности 53,7% поляков так или иначе негативно оценивают действия Трампа во время визита Зеленского в США.

Позитивно поведение главы Белого дома оценили 21,2% поляков. Из них 8,8% заявили, что "безусловно положительно" относятся в этой ситуации к Трампу, а "скорее положительно" еще 12,4%. Также 19,2% респондентов не смогли определиться, а еще 5,9% не слышали о скандале между Трампом и Зеленским в Белом доме.

28 февраля украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским прибыла в США, чтобы подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов. Во время разговора Дональд Трамп обвинил президента Украины в неуважении к США и заигрывании с Третьей мировой войной. В результате напряженности администрация США приостановила военную помощь Украине и перестала делиться разведывательной информацией с Киевом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что британцы дали однозначный ответ на вопрос, поддерживать Украину или иметь хорошие отношения с США.