Депутат и вицеспикер польского Сейма Петр Згожельский выразил сомнение в разрешении Украины на эксгумацию жертв Волынской трагедии. Он отметил, что Владимир Зеленский стал "заложником бандеровской идеологии", а Владимира Вятровича назвал "лжецом", который, по его мнению, вводил в заблуждение семьи жертв трагедии. Об этом сообщает PolsatNews.

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Згожельский отметил, что не верит в эффективность совместных усилий Польши и Украины по эксгумациям, подчеркнув, что украинские аргументы могут рассчитывать только на "наивных людей". Он также добавил, что ни президент Польши Анджей Дуда, ни другие выступавшие за эксгумацию польские лидеры не смогли обеспечить реальных результатов для семей жертв.

"Если бы Зеленский не был ограничен бандеровской идеологией, он давно мог бы сделать шаги по открытию возможности для реальных действий, но он этого не сделал", — заявил депутат.

Згожельский также критиковал бывшего главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, считая его ответственным за оскорбления, нанесенные семьям погибших. Действующее руководство Института, по его словам, ограничивается только заявлениями о намерениях проводить эксгумации, которые он расценивает как скандал.

Он сравнил польский и украинский институты национальной памяти, указав, что в Украине эта организация значительно меньше по численности и имеет лишь около 60 работников, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии эффективной работы.

"Комментарии" уже писали, что польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш не нашел ничего лучше, как публично возмутиться использованием украинскими военными красно-черного флага на польских БТР "Росомаха" в составе ВСУ на фронте. Как отметил политолог, историк Роман Пономаренко, он сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной", еще больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе, завоевав на том порцию дешевой популярности. При этом, говорит эксперт, его совсем не интересует, где эта польская техника используется, и какие задачи выполняет.