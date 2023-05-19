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Жестокое убийство восьмилетнего: Польша хочет восстановить смертную казнь

После гибели восьмилетнего мальчика, премьер Польши высказался за возвращение смертной казни.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

После ужасной смерти восьмилетнего мальчика, замученного его отчим, премьер-министр Матеуш Моравецкий высказался о возвращении смертной казни за особо тяжкие преступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

Жестокое убийство восьмилетнего: Польша хочет восстановить смертную казнь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

В начале мая в детской больнице Польши скончался восьмилетний мальчик по имени Камиль. Оказалось, что ребенка замучил его 27-летний отчим, заставивший мальчика стоять на газовой плите и обливал его тело кипятком в течение 35 дней.


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"Наказания для худших дегенератов слишком низкие. Лично я за восстановление смертной казни для жесточайших преступников!", — прокомментировал жестокое убийство ребенка Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши добавил, что наказание для "монстров", которые разрушают жизнь детей, намеренно должны быть значительно выше, чем сейчас.

В самой Польше прошел опрос от United Surveys для Wirtualna Polska. Оказалось, что 48,3% респондентов согласились со словами Моравецкого, из которых третья считает, что смертную казнь обязательно нужно восстановить. В то время как против смертной казни высказались 46,3% опрошенных, из которых 35% твердо убеждены, что смертную казнь не следует восстанавливать. Интересно, что среди сторонников руководящей коалиции 76% поддерживают возобновление смертной казни, в то время как у оппозиции 65% против такого решения.

Напомним, что смертная казнь на уровне стран Европейского Союза запрещена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция обнаружила тело 100-летнего мужчины в холодильнике.

Также "Комментарии" писали, что в Польше 19-летний парень ворвался в детдом и порезал питомцев.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/polish-ruling-camp-restarts-capital-punishment-debate/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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