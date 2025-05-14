Украинские переселенцы все чаще сталкиваются с враждебным отношением в Польше Некоторые жалуются даже на случаи травли их детей в учебных заведениях, сообщает BBC.

Фото: 24 Канал

Светлана, которая вместе с дочерью уехала в Польшу после начала полномасштабной войны, рассказала, что изначально школьная среда была очень дружелюбной.

"Даже после переезда в другой район дочь не хотела менять школу, ей там действительно нравилось. Никаких проявлений буллинга не было", — вспоминает женщина.

Однако ситуация изменилась. По словам Светланы, недавно дочь пришла домой и ошеломила ее словами:

"Мама, один мальчик сказал мне: 'Возвращайся в Украину"".

Светлана — не единственная, кто сталкивается с подобными случаями. Все больше украинских беженцев рассказывают журналистам BBC о дискриминации, оскорблениях в публичных местах, унижении в школах и всплеске ксенофобии в интернете.

Ситуация усугубляется политическим фоном в Польше, в частности активной предвыборной кампанией. По официальной статистике, в настоящее время в стране проживает более 2,5 миллиона украинцев, что составляет примерно 7% от общей численности населения.

В первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году Польша проявила исключительную солидарность с украинцами.

Наталья Панченко, активистка и руководитель благотворительной организации "Стоим с Украиной" в Варшаве, вспоминает:

"Это было невероятно — люди звонили каждый день, спрашивая, как могут помочь. Они делились домами, едой, ресурсами — и своим теплом".

Но со временем, говорит Наталья, настроения несколько изменились. Ее организация зафиксировала волну враждебных комментариев в соцсетях, постепенно выливающихся в повседневную реальность — от пренебрежения к открытой агрессии.

Как уже писали "Комментарии", Запад должен не жить ожиданиями, а уже сейчас серьезно надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине".