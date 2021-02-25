Армения находится на пороге гражданской войны - что там происходит

В Армении сейчас достаточно напряженная атмосфера. Страна находится на пороге гражданской войны. Об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный.

Новости Армении: страна находится на пороге гражданской войны. Фото: interfax

Все началось с того, что генеральний штаб Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Такое желание генштаб выразил после снятия с должности первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна.

В свою очередь Никол Пашинян назвал это заявление попыткой государственного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспарян.

Как сообщают Легитимному анонимные источники, Пашинян не планирует избавляться власти и оставлять свои полномочия.

На улицах уже собрались как сторонники Пашиняна, так и оппоненты.

"Армения на пороге гражданской войны, Пашинян даже в кулуарных торгах отказался уходить в отставку и готов столкнуть армян лбами. Хотя публично призывает к благоразумию, а в кулуарах уже дал указание всех оппонентов "зачистить". Сейчас нарастает гражданское противостояние, которое разделит общество и армию на две части", — отмечается в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку только при одном условии. Глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.

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