Армения находится на пороге гражданской войны - что там происходит

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Кириєнко Анна
В Армении сейчас достаточно напряженная атмосфера. Страна находится на пороге гражданской войны. Об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный.
Новости Армении: страна находится на пороге гражданской войны. Фото: interfax
Все началось с того, что генеральний штаб Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Такое желание генштаб выразил после снятия с должности первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна.
В свою очередь Никол Пашинян назвал это заявление попыткой государственного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспарян.
Как сообщают Легитимному анонимные источники, Пашинян не планирует избавляться власти и оставлять свои полномочия.
На улицах уже собрались как сторонники Пашиняна, так и оппоненты.
Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку только при одном условии. Глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.
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