Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Нагорный Карабах - Минобороны Армении

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Дмитрий Симоненко
Азербайджанская
армия начали широкомасштабную наступательную операцию на северном и южном
направлениях Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook
Наступление ведется со стороны долины Аракса и на участке Матагис-Талыш.
Представитель
Министерства обороны Армении сообщает об уничтожении более 30 единиц тяжелой и
другой бронетехники противника, а также о ликвидации 370 военнослужащих армии
Азербайджана
Со стороны Азербайджана никакой информации на данный момент нет.
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