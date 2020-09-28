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Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Нагорный Карабах - Минобороны Армении

По словам представителя Министерства обороны Армении, на данный момент на подступах к городу идут ожесточенные бои

28 сентября 2020, 22:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Азербайджанская армия начали широкомасштабную наступательную операцию на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Нагорный Карабах - Минобороны Армении

Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook

Наступление ведется со стороны долины Аракса и на участке Матагис-Талыш.

"Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) успешно отражает все атаки и натиски, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", – сообщил Ованнисян.

Представитель Министерства обороны Армении сообщает об уничтожении более 30 единиц тяжелой и другой бронетехники противника, а также о ликвидации 370 военнослужащих армии Азербайджана

 "У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество раненых средней тяжести и тяжелораненых солдат составляет 35%", – пишет Ованнисян.

Со стороны Азербайджана никакой информации на данный момент нет.


  Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет.

 Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана произошла экскалация военного конфликта. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.


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