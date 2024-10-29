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Байден сделал громкое заявление о выборах в Грузии

Байден призвал власть и оппозицию договориться о честных выборах

29 октября 2024, 23:47
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Марьян Ощановский

Президент США Джо Байден призвал власть Грузии пойти на диалог с оппозицией и договориться о возобновлении честных выборов.

Байден сделал громкое заявление о выборах в Грузии

Президент США прокомментировал грузинские выборы. Фото из открытых источников

Как известно, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии.

Президент США выразил "глубокую обеспокоенность отступлением Грузии от демократии". В качестве примера он назвал принятие законодательства, которое является "зеркальным отражением российских законов, ограничивающих основные свободы и сужающих пространство для независимых организаций гражданского общества".

"Недавние парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей. Призываем все стороны строго уважать верховенство права и основные свободы, которые остаются основой для евроатлантического будущего Грузии", — заявил Джо Байден.

Американский президент призвал грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения на выборах и начать инклюзивный диалог со всеми политическими силами по восстановлению честности выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/10/29/statement-from-president-joe-biden-on-democratic-backsliding-in-the-country-of-georgia/
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