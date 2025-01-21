"Байден выглядел более прилично": Лукашенко выразил возмущение из-за поведения Трампа на инаугурации

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от пересмотра инаугурации Дональда Трампа, отметив, что был неприятно удивлен определенным моментом во время выступления нового президента США, передает "БелТА".

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"Если честно, я не был в восторге от Джо Байдена, но, глядя на него, он казался более приличным, чем Трамп. Байден сидел спокойно, опустив руки, и было видно, что у него уже не было многого добавить. Трамп потратил значительное. часть своей речи на то, чтобы критиковать этого бедного старика. выброшена на арену для борьбы с Трампом. Она боролась, держалась крепко, и я отдаю ей должное.

Он уточнил, что это его личное мнение и "эмоциональное впечатление" от инаугурационной речи Трампа. Лукашенко также подчеркнул, что негативно воспринял все мероприятие, в частности, критику в адрес Байдена и Гаррис.

"Меня переполнили эмоции, и я просто перестал слушать, когда он начал оскорблять Байдена, Гаррис и других. Это недопустимо. Нельзя унижать тех, кто был до тебя. Если они сделали что-то неправильно — исправляй их ошибки, и народ оценит это. в чем суть президентской работы", — добавил белорусский лидер.

Портал "Комментарии" писал, что за время полномасштабной войны в Украине Киев потерял 700 тысяч солдат, а Россия — почти миллион. Так данные озвучил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании ряда исполнительных указов в свой первый день в должности. Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.