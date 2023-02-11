logo

BTC/USD

21707.05

ETH/USD

1521.44

LTC/USD

93.97

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Беременные россиянки массово едут в Аргентину: стало известно, зачем
commentss НОВОСТИ Все новости

Беременные россиянки массово едут в Аргентину: стало известно, зачем

За последний год в Аргентину приехали около 10 500 беременных россиянок

сегодня, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

На территории Аргентины иммиграционные власти ведут борьбу с гражданками РФ, которые теперь массово едут в Буэнос-Айрес, чтобы там родить. Это все делают для того, чтобы позже иметь гражданство Аргентины. Об этом информирует The Guardian .

Беременные россиянки массово едут в Аргентину: стало известно, зачем

Беременные россиянки едут в Аргентину (фото из открытых источников)

Глава иммиграционной службы страны Флоренция Кариньяно во время эфира на телеканале C5N подчеркнула, что в прошлый четверг 33 беременных россиянки – срок беременности в которых 32 — 34 недели — приехали в страну. Первым нескольким будущим мамам отказали во время процедуры паспортного контроля, однако потом всех пропустили в страну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Журналисты утверждают, что изоляция Москвы от Запада делает Аргентину в глазах россиянок привлекательной страной для дальнейшего проживания.

При этом только за последний год в южноамериканскую страну прилетело почти 10 500 беременных россиянок. Еще 5800 женщин из этого количества прибыли в Аргентину за последний квартал.

По причине многочисленных случаев, Миграционная служба страны начала отзывать ВНП у получивших его россиянок, родивших ребенка в стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у России появился новый враг . Россиянка говорит, что они всегда были против нас. После полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены из страны-агрессора были исключены из многих видов спорта. Норвежские спортсмены также считают, что для россиян не должно быть места в биатлоне. Биатлонистка из РФ утверждает, что норвежцы всегда были против россиян и называет коллег "неприятными тараканами". Пока Международный олимпийский комитет решает, участвуют ли российские и белорусские спортсмены в предстоящей олимпиаде, некоторые иностранные открыто выступают против россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/argentina-pregnant-russians-birth-tourism-crackdown?fbclid=IwAR2qJOd3trf4p-o2SuVGAVHLFxrM0LfFGsu3EmCPpsjnq6JY7kCQWbYgVXo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!