На территории Аргентины иммиграционные власти ведут борьбу с гражданками РФ, которые теперь массово едут в Буэнос-Айрес, чтобы там родить. Это все делают для того, чтобы позже иметь гражданство Аргентины. Об этом информирует The Guardian .

Беременные россиянки едут в Аргентину (фото из открытых источников)

Глава иммиграционной службы страны Флоренция Кариньяно во время эфира на телеканале C5N подчеркнула, что в прошлый четверг 33 беременных россиянки – срок беременности в которых 32 — 34 недели — приехали в страну. Первым нескольким будущим мамам отказали во время процедуры паспортного контроля, однако потом всех пропустили в страну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Журналисты утверждают, что изоляция Москвы от Запада делает Аргентину в глазах россиянок привлекательной страной для дальнейшего проживания.

При этом только за последний год в южноамериканскую страну прилетело почти 10 500 беременных россиянок. Еще 5800 женщин из этого количества прибыли в Аргентину за последний квартал.

По причине многочисленных случаев, Миграционная служба страны начала отзывать ВНП у получивших его россиянок, родивших ребенка в стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у России появился новый враг . Россиянка говорит, что они всегда были против нас. После полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены из страны-агрессора были исключены из многих видов спорта. Норвежские спортсмены также считают, что для россиян не должно быть места в биатлоне. Биатлонистка из РФ утверждает, что норвежцы всегда были против россиян и называет коллег "неприятными тараканами". Пока Международный олимпийский комитет решает, участвуют ли российские и белорусские спортсмены в предстоящей олимпиаде, некоторые иностранные открыто выступают против россиян.