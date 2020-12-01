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Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн

Больше всего случаев зафиксировали в США

сегодня, 09:54
Автор:

Елизавета Черных

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 ноября, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире составило 63,2 миллиона человек. 

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн

ФОТО: Из открытых источников

Вирус COVID-19 забрал жизни 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек. 

Больше всего случаев было зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (13,5 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и Бразилии (6,3 миллиона). Россия обошла Францию и оказалась на четвертом месте (2,28 миллиона), во Франции же на тысячу случаев меньше (2,28 миллиона). 

По количеству умерших от коронавируса людей, по данным Университета, на первом месте также США — здесь инфекция унесла жизни 268 тысяч граждан. А вот выздоровело больше всего пациентов Индии — 8,9 миллиона человек. 

Украина находится на 17 месте в мире по распространению заболевания. 

Напомним, что по состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировано 12 498 случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медицинских сотрудников. Также за прошлые сутки выздоровело 10 023 человека, было госпитализировано 1470 людей и 221 человек скончался от коронавирусной инфекции. 

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели 355 172, а также зафиксировано 12 548 летальных случаев. 

Ранее "Комментарии" писали, что украинские СМИ сообщают о том, что Кабинет министров определился с точными датами введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января. Официального решения правительство еще не озвучило. 






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Источник: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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