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ЦИК Беларуси обновил результаты выборов президента страны

Победа Александра Лукашенко получилась еще более убедительная

10 августа 2020, 17:18 comments1157
Автор:

Владимир Лавский
ЦИК Беларуси обновил результаты выборов президента страны

Центральная избирательная комиссия Беларуси предоставила обновленные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.by

На данный момент результаты выглядят следующим образом:

Александр Лукашенко - 80,08%;

Светлана Тихановская - 10,09%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,21%;

Сергей Черечень - 1,15%;

Против всех - 4,6%.

Ранее "Комментарии" узнали мнение экспертов о президентских выборах в Беларуси

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко называет первым формальным итогом то, что Лукашенко, по предварительным данным, продлевает срок своего правления.

"Также очевидно, что в Беларуси растет разрыв между Лукашенко и его сторонниками с одной стороны и сторонниками перемен и противниками Лукашенко с другой. И разрыв этот становится всё более глубоким и массовым, – подчеркивает Владимир Фесенко. – И возможно, те протесты, которые уже начались, продолжаться".



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