ЦИК Беларуси обновил результаты выборов президента страны

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Владимир Лавский
Центральная избирательная комиссия Беларуси предоставила обновленные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.by.
На данный момент результаты выглядят следующим образом:
Александр Лукашенко - 80,08%;
Светлана Тихановская - 10,09%;
Анна Канопацкая - 1,68%;
Андрей Дмитриев - 1,21%;
Сергей Черечень - 1,15%;
Против всех - 4,6%.
Ранее "Комментарии" узнали мнение экспертов о президентских выборах в Беларуси.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко называет первым формальным итогом то, что Лукашенко, по предварительным данным, продлевает срок своего правления.
"Также очевидно, что в Беларуси растет разрыв между Лукашенко и его сторонниками с одной стороны и сторонниками перемен и противниками Лукашенко с другой. И разрыв этот становится всё более глубоким и массовым, – подчеркивает Владимир Фесенко. – И возможно, те протесты, которые уже начались, продолжаться".
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