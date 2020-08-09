День выборов в Беларуси: что произошло на избирательных участках к полудню

"Комментарии" в одном тексте собрали для вас самое значимое, что нужно знать о сегодняшних выборах в Беларуси.

С самого утра Центральный избирательный комитет заявил о рекордной явке на досрочном голосовании. В 2020 году явка за период с четвертого по восьмое августа составила 41,7% избирателей. Причем в Гомельском районе выборы уже можно считать состоявшимися, ведь там свой выбор сделали уже более 50% граждан.

К утру к окраинам больших городов начали стягивать военную технику. Основное внимание приковано к Минску. По всей столице можно встретить необычно много представителей правоохранительных органов.

По состоянию на 10:00 уже были зафиксированы задержания минимум 34 наблюдателей, из них более 20 человек - в Минске.

С начала избирательной кампании 265 человек получили в общей сложности 3612 суток лишения свободы по административным статьям, использованным для политических преследований. 388 человек получили штрафы на сумму более 288 600 рублей (около 117,5 тыс. долларов США).

Чем ближе к обеду - тем стало интереснее. Общественные активисты и независимые журналисты начали массово сообщать о блокировке связи и соцсетей. Около 11 дня качество зоны покрытия резко ухудшилось, практически не удается зайти в телеграм и на некоторые общественно-политические сайты. В это же время проголосовал пока действующий президент Беларуси Александр Лукашенко на участке №1 в Минске.

Как передает ЦИК, по состоянию на 12.00 явка составила 49,5% процента.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Беларусь может присоединиться к "Люблинскому треугольнику".

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