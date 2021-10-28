Додон снова в деле: эксперт рассказала о новом проекте Кремля в Молдове

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Кравцев Сергей
Пока Россия шантажирует власти Молдовы газом, а именно скидками на газ в обмен на политические уступки, экс-президент Молдовы и глава Соцпартии Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами, возглавил новую организацию – Молдавско-российский союз деловых людей. Специально для этого он намерен сложить депутатские полномочия. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно.
Игорь Додон. Фото - ЕРА
Олеся Яхно подчеркивает, все это только доказывает, что Кремль, параллельно с газовым шантажом, будет всячески поддерживать пророссийские силы в Молдове. Задача таких действий одна – противостоять реализации курса проевропейского президента Майи Санду.
Отметим, президент Майя Санду уже своей политикой показала, что принимать все условия российского руководства она не намерена. Курс в ЕС и НАТО пересматриваться не будет, а газовый шантаж не будет эффективным для Москвы.
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