Додон снова в деле: эксперт рассказала о новом проекте Кремля в Молдове

Пока Россия шантажирует власти Молдовы газом, а именно скидками на газ в обмен на политические уступки, экс-президент Молдовы и глава Соцпартии Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами, возглавил новую организацию – Молдавско-российский союз деловых людей. Специально для этого он намерен сложить депутатские полномочия. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно.

Игорь Додон. Фото - ЕРА

"Чтобы было понятно, глава материнской структуры в России (в рамках которой создана новая организация под Игоря Додона) — "Деловой России" — Павел Титов, по совместительству возглавляет группу компаний "Абрау-Дюрсо", поддерживает контакты с Китаем (через российско-китайский бизнес совет) и Францией (через членство во франко-российском форуме "Трианонский диалог"). Глава "Деловой России в Молдове" — Игорь Чайка, владелец компании "Русский экспорт" и глава общественного совета "Россотрудничества", — рассказывает политолог.

Олеся Яхно подчеркивает, все это только доказывает, что Кремль, параллельно с газовым шантажом, будет всячески поддерживать пророссийские силы в Молдове. Задача таких действий одна – противостоять реализации курса проевропейского президента Майи Санду.

Отметим, президент Майя Санду уже своей политикой показала, что принимать все условия российского руководства она не намерена. Курс в ЕС и НАТО пересматриваться не будет, а газовый шантаж не будет эффективным для Москвы.

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