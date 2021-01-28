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Дубай меняет правила въезда для туристов - подробности

Изменения произошли в связи с усилением мер безопасности в ОАЭ

сегодня, 14:45
Автор:

Кириєнко Анна

С 31-го января правила въезда в  Дубай для иностранных пассажиров будут несколько изменены. Данную информацию предоставляет интернет-ресурс TimeOut.

Дубай меняет правила въезда для туристов - подробности

Правила въезда в Дубай - изменения. Фото: ytimg.com

Со следующего месяца, чтобы попасть в Дубай, туристам нужно будет показать на границе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Документы о прохождении теста на коронавирус не нужны детям до двенадцати лет и непосредственно гражданам ОАЭ, которые улетали в другие страны.

Ранее туристы могли показать отрицательный результат теста, который был сделан за 96 часов до вылета.

К тому же туристам, которые отправились в Дубай с эпидемиологически неблагоприятных стран, надо будет сдать дополнительный тест за свои средства по прибытии в Дубай.

Власти приняли такие решения, чтобы уберечь от коронавируса как своих граждан, так и туристов.

Кроме того, издание TimeOut сообщает, что ПЦР-анализ и экспресс-тесты смогут делать прямо в аэропортах Дубая тем людям, которые нуждаются в дополнительном тестировании.

Напомним, что в Литве врачи ошибочно ввели пациенту во время вакцинация не стандартную дозу, а увеличенную в пять раз. По их словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она испытывает сильную боль в месте укола. После инцидента врачи проконсультировались с представителями Pfizer относительно вакцины, которой привили пациентку. О последствиях ситуации читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщают, что недавно в Польше вступило в силу решение о запрете абортов, ранее вызвало волну недовольства среди польских граждан. В ответ на решение на протесты снова вышли разнообразные польские движения за права женщин. Фото протестов смотрите в нашем материале.


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Источник: https://www.timeoutdubai.com/news/459462-all-visitors-and-residents-now-need-a-pcr-test-to-travel-to-dubai
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