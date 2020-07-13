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Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Дуда остается президентом Польши еще на один срок

сегодня, 09:49
Автор:

Наталья Шевченко
Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, - сообщает Государственная избирательная комиссия Польши. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.   

Его оппонент, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, получил всего лишь 48,79% голосов избирателей. 

Пока что у комиссии еще нет протоколов с пяти избирательных участков. Но, как отметил на пресс-конференции представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат. 

Явка на выборах в день избрания президента была рекордной для современной Польши и составила 68,12%. 

Данный результат совпадает с данными двух экзитполов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом. А именно: обнародованный в два часа ночи результат Ipsos давал Дуде 51% поддержки. 

Как сообщал портал "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом. По словам главы европейского государства, его предки десятки лет боролись против коммунистической идеологии вовсе не для того, чтобы ей на замену пришла новая идеология, которая владеет не менее разрушительной силой.


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