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Эрдоган снова напомнил Путину, чей Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает аннексию Крыма Россией

сегодня, 13:27
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на дебатах 76-й сессии Генссамблеи ООН заявил, что Анкара не признает аннексию украинского Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Remonews".

Эрдоган снова напомнил Путину, чей Крым

Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Эрдоган отметил, что официальная позиция Анкары не может измениться, она состоит в том, что территориальная целостность Украины должна быть возобновлена. Крым – это часть украинской территории, которая незаконно аннексирована Россией и должна быть возвращена Украине.

Также президент Турции отдельно остановился на вопросе защиты крымских татар, отметив, что мир должен активизироваться в вопросе защиты прав человека.

В оккупированном Крыму недолго думали с реакцией на слова Эрдогана. Так называемый сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева назвала заявление Эрдогана "ностальгией по средневековым временам". Алтабаева словно повторила пропагандистскую методичку Кремля, заявив, что решение о присоедини Крыма к России принято и не может быть пересмотрено, как бы кто этого не хотел.

Не обошлось и без угроз. Алтабаева отметила, что подобными месседжами президент Турции ставит под вопрос территориальную целость РФ. Отметим, в Кремле уже неоднократно говорили о том, что все заявления о том, что "Крым – это Украина" из уст мировых лидеров — это повод для российского руководства обеспокоиться о своей территориальной целостности.

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Источник: https://remonews.com/russia/erdogan-again-refused-to-recognize-crimea-as-russian-politics-world-lenta-ru/
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comments

Обсуждения

Жора

сегодня, 12:38

Все верно, у пидорасов не бывает друзей. Ни один лидер нормальной страны не признает аннексию. Только какие-то второсортные диктаторы. Признать такое - поставить крест на своем международном политическом будущем. Что до обеспокоенности - то всем пох на беспокойство в стране третьего мира. Пусть и очень большой... Обладая самой большой территорией не входят даже в топ15 по объему инвестиций и экономики.

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