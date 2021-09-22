Эрдоган снова напомнил Путину, чей Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на дебатах 76-й сессии Генссамблеи ООН заявил, что Анкара не признает аннексию украинского Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Remonews".

Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Эрдоган отметил, что официальная позиция Анкары не может измениться, она состоит в том, что территориальная целостность Украины должна быть возобновлена. Крым – это часть украинской территории, которая незаконно аннексирована Россией и должна быть возвращена Украине.

Также президент Турции отдельно остановился на вопросе защиты крымских татар, отметив, что мир должен активизироваться в вопросе защиты прав человека.

В оккупированном Крыму недолго думали с реакцией на слова Эрдогана. Так называемый сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева назвала заявление Эрдогана "ностальгией по средневековым временам". Алтабаева словно повторила пропагандистскую методичку Кремля, заявив, что решение о присоедини Крыма к России принято и не может быть пересмотрено, как бы кто этого не хотел.

Не обошлось и без угроз. Алтабаева отметила, что подобными месседжами президент Турции ставит под вопрос территориальную целость РФ. Отметим, в Кремле уже неоднократно говорили о том, что все заявления о том, что "Крым – это Украина" из уст мировых лидеров — это повод для российского руководства обеспокоиться о своей территориальной целостности.

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