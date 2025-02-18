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Фондовый индекс Аргентины опускается из-за скандала с криптовалютой с участием президента

Аргентинская оппозиция угрожает инициировать импичмент президента из-за скандала с криптовалютой LIBRA, которая упала в цене уже через несколько часов после запуска.

18 февраля 2025, 15:29
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Клименко Елена

Фондовый индекс S&P Merval резко снизился почти на 4% в понедельник после того, как президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал криптовалюту, которая вскоре после этого потеряла стоимость. Об этом сообщает Reuters.

Фондовый индекс Аргентины опускается из-за скандала с криптовалютой с участием президента

Фото: из открытых источников

В частности, аргентинская оппозиция грозится инициировать импичмент президента из-за скандала с криптовалютой LIBRA, которая упала в цене уже через несколько часов после запуска, вызвав возмущение инвесторов и международного сообщества.

В ответ Милей приказал провести расследование по криптовалюте LIBRA, несмотря на свою роль в ее популяризации. Оппозиция считает это попыткой отвести внимание от его личной ответственности за крах актива.

Оппозиционные законодатели в Конгрессе предположили, что Милей может быть отстранен от должности, хотя аналитики сомневаются, что им удастся набрать достаточное количество голосов для импичмента.

Однако обвинения в мошенничестве и возможной личной причастности президента к ситуации могут серьезно повлиять на его политическую карьеру, учитывая, что в конце года в стране состоятся промежуточные выборы.

Милей резко отреагировал на критику и заявил:

"Грязным крысам политической касты, пытающимся использовать эту ситуацию для вреда, я хочу сказать, что они каждый день подтверждают свою отвратительность, и это только усиливает наше желание дать им копняка под зад".

Хавьер Милей также заявил, что не рекламировал криптовалюту как мошенническую:

"Я не рекламировал ее, просто поделился", — сказал он.

Напомним, аргентинские адвокаты подали иск против президента, обвинив его в мошенничестве из-за продвижения криптовалюты LIBRA в соцсетях.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.



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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/argentina-main-stock-index-falls-after-milei-crypto-scandal-2025-02-17/
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