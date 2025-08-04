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Голод в Газе: ООН указала, куда исчезает гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь для Газа массово разворовывается - 87% грузов не доходят до людей, - отчет ООН

4 августа 2025, 22:31
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Ткачова Марія

Большинство гуманитарных грузов, которые направляются в сектор Газа, не доходят до гражданского населения. Как сообщает Fox News со ссылкой на данные агентства ООН UNOPS, из 2013 грузовиков, которые должны были доставить гуманитарную помощь, по меньшей мере 1753 были ограблены — то есть около 87% всех поставок.

Голод в Газе: ООН указала, куда исчезает гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь для Газа не доходит

По данным отчета, большинство хищений совершают вооруженные группировки или местные жители, перехватывающие гуманитарные конвои еще до распределения помощи. Среди фигурирующих в отчете групп — и ХАМАС, и другие силы, контролирующие отдельные районы Газы.

Несмотря на данные, Израиль продолжает получать международную критику за гуманитарную катастрофу в секторе. В частности, некоторые западные страны заявили о готовности официально признать Палестину ответом на действия Тель-Авива.

В то же время неправительственные организации, чиновники ООН, ряд правозащитников и активистов, поддерживающих палестинскую сторону, отрицают факт массовых краж и утверждают, что все проблемы с доступом к помощи вызваны израильской блокадой.

Американский аналитик Ахмед Фуад Альхатиб, комментируя ситуацию, отметил, что ответственность за хищение несут все стороны как гуманитарные организации, не контролирующие конечную доставку, так и вооруженные группы на местах. При этом, по его словам, Израиль намеренно преувеличивает роль ХАМАСа, игнорируя действия других участников конфликта.

Ситуация с гуманитарной помощью в Газе снова обострила споры по поводу того, кто должен нести ответственность за голод и нехватку базовых ресурсов в регионе — государство Израиль, ХАМАС или международные доноры, теряющие контроль над распределением помощи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нетаньяху готовит полную оккупацию Газы.



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Источник: https://www.foxnews.com/world/israel-faces-blame-hunger-crisis-gaza-uns-own-data-shows-most-its-aid-looted
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