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Илон Маск за день потерял миллиарды и вылетел с пятерки самых богатых людей планеты

Всего за день состояние Илона Маска уменьшилось на 16,5 миллиардов долларов

сегодня, 08:09
Автор:

Виолетта Комаровская

Американский миллиардер Илон Маск потерял место в пятерке самых богатых людей планеты. А вместе с ним и 16,5 миллиардов собственного состояния. Все это произошло за один день из-за резкого падения акций его компании Tesla, пишет Forbes.

Илон Маск за день потерял миллиарды и вылетел с пятерки самых богатых людей планеты

Илон Маск. Фото: PROMAN

Вчерашний день оказался для Маска весьма неудачным. Он потерял сразу пятую часть своего состояния. Сейчас его активы немного превышают 71 миллиард долларов. Но даже с такими богатствами Маску пришлось покинуть пятерку самых богатых людей планеты. Теперь в рейтинге Forbes он всего лишь восьмой. 

Акции Tesla значительно просели накануне во время торгов на бирже NASDAQ. Они просели на 21 процент, а их стоимость составила 330,21 долларов за штуку. Это впервые за последние полгода. Падение произошло в тот момент, когда комитет S&P Dow Jones Indices не включил автопроизводителя в индекс S&P500. Напомним, что инвесторы ожидали совсем противоположного результата. И именно из-за этого в последнее время акции Tesla сильно поднимались в цене. 

Индекс S&P500 получают те компании, которые эксперты считают самыми ликвидными, надежными и со стабильными показателями. 

Вместе с тем, Tesla Илона Маска оказалась среди компаний, которые посчитали довольно опасными для инвесторов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Илон Маск собирается построить город в космосе. 


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