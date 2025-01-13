Индия запрещает вход в свои порты "теневым" танкерам с российской нефтью

Индия решила запретить разгрузку танкеров, перевозящих российскую нефть и попавших под санкции. Об этом сообщает Bloomber g .

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Санкции коснутся около 160 танкеров и крупных участников рынка, включая страховые компании, по данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Высший правительственный представитель Индии заявил, что судам, подпадающим под санкции, будет запрещено разгружаться. Однако это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии завершения разгрузки до 12 марта.

Чиновник также отметил, что эффект санкций станет ощутимым через два месяца.

Проблем со снабжением нефти в Индии не ожидается. ОПЕК имеет свободные мощности на 3 миллиона баррелей в день, а поставщики, не входящие в ОПЕК, в том числе США, Канада, Бразилия и Гайана, могут легко увеличить поставки.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия уже ведут переговоры по заключению долгосрочных контрактов с поставщиками Ближнего Востока. В зависимости от ситуации на рынке они могут искать дополнительные объемы нефти.

В случае дефицита поставок индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которые они получали раньше. Россия, в свою очередь, найдет способы поставлять свою нефть в Индию.

Индийские банки потребуют сертификаты происхождения нефти, чтобы убедиться, что она не поставляется от компаний, на которые наложены санкции.

Портал "Комментарии" уже писал, что Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.