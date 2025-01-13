Иран и Россия начали секретные переговоры по поводу ядерной программы, — СМИ

Иран проводит секретные дипломатические миссии в Россию с целью усиления своего оборонного потенциала и получения поддержки от Москвы для ядерной программы. Об этом сообщает The Times.

Сотрудничество РФ и Ирана. Фото: 24 Канал

Издание отмечает, что Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, неоднократно совершал тайные рейсы в Россию для встреч с чиновниками Кремля. Таким образом, Тегеран пытается получить поддержку Москвы в вопросах ядерной программы и систем противовоздушной обороны.

Лариджани, бывший спикер иранского парламента, является ключевым переговорщиком по ядерным делам и очень близок к режиму Хаменеи. Он известен как человек, способный достигать своих целей. В конце прошлого года он несколько раз посещал Сирию и Ливан, пытаясь усилить сопротивление, особенно после ликвидации лидера "Хезболла" Хасана Насраллы израильскими войсками.

Согласно информации западных разведок, Иран стремится получить дополнительную поддержку от России в ядерных вопросах и экспертизе, в частности для разработки новейших ракет и беспилотных аппаратов. Возникли опасения, что Россия может нарушить свои предыдущие ограничения по ядерной программе Ирана.

По данным разведки, Иран также стремится получить последнюю модель истребителя Су-35 для усиления своих военно-воздушных сил. Кроме того, Тегеран намерен обновить свою систему противовоздушной обороны, в том числе комплексы С-300, поврежденные во время недавних израильских атак. Раньше эти комплексы поставляла Россия.

Бывший директор НАТО по ядерному нераспространению Уильям Альберк отмечает, что иранские эксперты могут многому научиться от посещения российских ядерных объектов, даже если эти визиты будут краткими. По его словам, хотя Ирану не нужна помощь в создании ядерного оружия, он, несомненно, выиграет от сотрудничества с Россией в этих вопросах.

Из-за значительных экономических трудностей, вызванных жесткими западными санкциями, и потери Ираном своих позиций на Ближнем Востоке, сотрудничество с Россией приобретает все большее значение.

Ранее портал "Комментарии" писал, что РФ и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.