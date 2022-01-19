Исследователи разгадали тайну, кому принадлежали бронзовые шлемы с рогами, обнаруженные в Дании

Оказывается, бронзовые рогатые шлемы, которые раньше нашли в торфяном болоте в одном маленьком датском городке Вексо, не принадлежали викингам. Их использовали представители другой цивилизации 3000 лет назад.

Викинг - фото из открыттых источников

Как пишет Daily Mail, артефакты были случайно найдены 80 лет назад – в 1942 году. Работник, работавший на недавно открытом торфяном участке Бронс Мозе возле Вексо (Дания), услышал хруст под своей лопатой – он наткнулся на два почти одинаковых рогатых шлема из бронзы. Находка, которую отложили сначала, как старье, оказалась исторической ценностью. Исследователи считают, что шлемы, вероятно, были доставлены из Сардинии в 900 году до н.э. В настоящее время шлемы хранятся в Национальном музее Дании. Каждый из них имеет своеобразные изогнутые, как у быка, рога и два купола, сделанные в виде глаз. Сложный стиль головного убора позволял прикреплять к нему перья или даже лошадиные волосы, чтобы придать более торжественный вид.

Эксперты считают, что шлемы вероятнее всего использовали не для битвы, а как часть религиозных ритуалов. Когда их нашли, один из них лежал на своеобразной подставке – деревянном подносе с канавкой. Радиоуглеродная датировка показала, что деревянная подставка относится к более раннему периоду, чем сами шлемы. Считается, что болотистая местность Бронс Мозе на западной окраине села Вексо была озером в эпоху бронзового века и продолжением современного водоема Løged Sø. В этой связи возникла версия происхождения шлемов как даров для богов.

Новое исследование возглавили археологи из Музея Мосгаарда и Орхусского университета в Дании, которые основывали свои выводы на результатах нового радиоуглеродного датирования. Автор исследования заметила черные следы на одном из шлемов и датировала его 900 годом до нашей эры – примерно за 1500 лет до прибытия викингов в Вексо. Одной из подсказок к разгадыванию тайны происхождения шлемов был тщательно продуманный стиль головных уборов, отвечающий наскальным рисункам и фигуркам, относящимся к тому периоду на острове Сардиния. По словам авторов исследования, на них обычно изображены воины в почти одинаковых рогатых шлемах. Из-за этого сходства с сардинскими произведениями искусства эксперты считают, что бронзовые изделия и орудия вывозили торговым путем в Скандинавию из Средиземноморья.

Напомним, в начале февраля в раннем доступе Steam вышел "выживач" с викингами Valheim от Iron Gate, и уже вторую неделю проект не вылазит из лидеров продаж магазина Valve. К тому же игра может стать самым популярным симулятором выживания на площадке.

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