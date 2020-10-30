Израиль открывает свои границы бизнесменам

Израиль открыл свои границы для въезда. Однако, пока в страну пускают только бизнес-туристов и представителей делового сообщества. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Фото: DW

Бизнес-партнерами будут считаться те люди, вклад которых в экономику Израиля — жизненно необходим. Кроме того, граждане, которые могут провести деловые переговоры в режиме онлайн, также должны оставаться дома.

Об обычном туризме в Израиль, как и в многие другие страны, пока что можно забыть.

Въезд в страну будет открыт для бизнесменов как "зеленой", так и "красной зоны". Если человек за 14 дней до вылета находился в стране "красной зоны", ему нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета.

Срок пребывания гостей из стран "зеленой зоны" — до семи дней, "красной" — до четырех.

По прилету в свою страну из Израиля не нужно сидеть на обсервации, но необходимо будет придерживаться ряда эпидемиологических правил.

Чтобы попасть в Израиль, бизнесмену нужно будет заполнить онлайн заявку на въезд в страну за 15 суток до планируемого прибытия.

За 24 часа до вылета иностранец должен заполнить онлайн-форму декларации пассажира, который въезжает в Израиль.

Напомним, что в марте 2020 года Израиль запретил въезд иностранных граждан в страну.

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